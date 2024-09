Publicada no Estado de Minas, a ilustração "Genocídio em Gaza" também foi exposta no Museu de Arte Contemporânea de Teerã, no Irã



Quinho, chargista do Estado de Minas há quase três décadas, é um dos finalistas do Prêmio Vladimir Herzog, um dos mais importantes do jornalismo no Brasil. Natural de Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, o artista tem uma trajetória marcada por conquistas em premiações nacionais e internacionais, como o Salão de Humor de Piracicaba, o Troféu HQMIX e o The European Newspaper Awards.

Desta vez ele concorre na categoria arte, com uma charge que retrata o sofrimento da população civil, incluindo crianças, em meio ao conflito entre Israel e Palestina, que se estende desde outubro do ano passado. Inicialmente publicada no Estado de Minas, a ilustração denominada “Genocídio em Gaza” também foi exposta no Museu de Arte Contemporânea de Teerã, no Irã.

Segundo ele, participar da premiação ao lado de outros grandes nomes do traço, como Bennet e Cau Gomez, já é motivo de grande honra. "Ficar nessa seleção, entre tantos nomes, é algo muito honroso. Estar na final já é um grande reconhecimento e uma grande felicidade", diz.

Quinho destaca a relevância de sua indicação em um momento em que o conflito entre os dois países está prestes a completar um ano. Para o artista, a charge tem um papel fundamental na denúncia de injustiças e na sensibilização do público. "É preciso lançar uma luz sobre o que está acontecendo na Palestina. Todos os dias, mães se despedem aos prantos dos filhos assassinados. O Ocidente precisa abrir os olhos para o que está acontecendo ali e os governos devem começar a promover alguma atitude em relação a isso”, avalia.



Ele completa: "A charge é uma linguagem muito moderna, que comunica de maneira direta. A imagem tem esse poder de atrair a atenção do leitor para temas urgentes. Para mim, é de extrema importância trazer esse teor para as minhas ilustrações.”

Na ilustração finalista do prêmio é possível ver uma nuvem de fumaça sobre uma cidade formando as figuras de um soldado e de uma criança. Segundo o chargista que esteve no Oriente Médio no ano passado, o massacre de civis, especialmente de crianças, é um dos aspectos mais chocantes da guerra.



“Recebemos uma quantidade imensa de imagens, vídeos e relatos de lá, e é como se estivéssemos vivendo dentro daquele campo de guerra, sentindo todo o drama daquela população. Não tem como não se sensibilizar diante das imagens que vemos”, relata. Foi a partir de uma dessas imagens que Quinho criou a ilustração.



Processo criativo

O artista conta que seu processo criativo é uma tarefa criteriosa, que busca sempre trazer uma visão equilibrada dos fatos. "Antes de criar uma charge, procuro me informar bastante, porque essa é uma forma de levar informação ao leitor. Tenho muita responsabilidade em relação a isso. Procuro, na medida do possível, acertar no ponto de vista do bom senso e evitar qualquer tipo de preconceito estrutural”, detalha. “Nunca estou totalmente satisfeito com o meu trabalho. Espero continuar assim, sempre buscando me aperfeiçoar e aprender mais. Isso me mantém motivado.”



Criado em 1979 em memória do jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado pela ditadura militar, o prêmio tem como objetivo laurear trabalhos que defendem a democracia e os direitos humanos. Quinho já venceu o prêmio em 2020, ao lado de outros 109 cartunistas no projeto Charge Continuada. O resultado final desta edição será anunciado em 10 de outubro e a cerimônia de premiação acontece no dia 29 do mesmo mês, em São Paulo.