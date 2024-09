Dudu do Cavaco faz show promovido pelo Instituto Mano Down, hoje, no Centro Cultural Unimed-BH Minas

Dudu do Cavaco e Chrigor (ex-Exaltasamba) sobem ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes), nesta quinta-feira (26/9), às 20h, para a 11ª edição do projeto Mano Convida.

Dudu é o primeiro músico com síndrome de Down profissional do Brasil e com Chrigor promete um show com o melhor do pagode dos anos 1990. O evento, promovido pelo Instituto Mano Down, homenageia o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência.

Para a apresentação desta noite, os artistas preparam repertório repleto de nostalgia, com destaque para os sucessos do Exaltasamba, como “Tá vendo aquela Lua”, "Me apaixonei pela pessoa errada", "Separação", "Azul sem fim", “Gamei” e "Teu segredo".

O espetáculo contará ainda com a banda e orquestra de câmara Comarca 5.2. e participação especial do Coral Voz Ativa, composto por educandos (pessoas com e sem deficiência) do Instituto Mano Down. O projeto pela diversidade e inclusão já reuniu os músicos Lenine, Mônica Salmaso, Zélia Duncan, Paulinho Pedra Azul, Fernanda Takai, Flávio Venturini, as Pagodeiras, Dudu Nobre e Orquestra de Câmara Sesiminas. Ingressos: R$ 50 (inteira), à venda pelo Sympla ou na bilheteria local.