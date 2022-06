Saiba como vai ser o show conjunto de Fernanda Takai e Dudu do Cavaco

Fernanda Takai é a convidada de amanhã de Dudu do Cavaco no projeto em que ele recebe outros artistas para shows conjuntos (foto: Studio Jo / divulgação)





O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas recebe, nesta quinta-feira (2/6), mais uma edição do Mano Convida – projeto pelo qual Dudu do Cavaco, primeiro músico com Síndrome de Down a lançar um registro fonográfico e audiovisual das músicas que executa, recebe artistas de renome para apresentações conjuntas. Ele, que já tocou ao lado de Mônica Salmaso, Zélia Duncan, Lenine e Paulinho Pedra Azul, desta vez divide o palco com Fernanda Takai.





DINÂMICA

Fernanda adianta que a dinâmica do show prevê um revezamento dos artistas no palco, mas com vários momentos de interação.



“O Dudu abre a noite, toca duas músicas, depois me chama, faço quatro canções, saio, aí tem uma intervenção da orquestra, ele faz alguns números com o coral, eu volto, faço mais quatro músicas e no final a gente encerra com todo mundo junto”, detalha.





Ela diz que o repertório foi montado levando em conta as músicas com que Dudu habitualmente já trabalhava e também inclui canções extraídas de sua discografia em carreira solo e com o Pato Fu. Sem querer entregar muita coisa, para não estragar a surpresa, Fernanda adianta alguns dos temas que compõem o roteiro da apresentação.





“Do repertório do Dudu, a gente faz ‘Smile’, do Charles Chaplin, ‘Como é grande o meu amor por você’, do Roberto Carlos, e ele mesmo escolheu ‘Sobre o tempo’, do Pato Fu, e ‘Diz que fui por aí’, que eu gravei”, conta.





"A gente também incluiu (no repertório) 'Wave', que eu não canto nos meus shows dedicados à bossa nova, mas o Dudu toca, então entrou. E incluímos 'Roda', que eu cantava no colégio, quando tinha uma banda que ia tocar em barzinho, mas depois nunca mais cantei" Fernanda Takai, cantora



Ela revela, ainda, duas curiosidades do repertório relacionadas à sua própria carreira. “A gente também incluiu ‘Wave’, que eu não canto nos meus shows dedicados à bossa nova, mas o Dudu toca, então entrou. E incluímos ‘Roda’, que eu cantava no colégio, quando tinha uma banda que ia tocar em barzinho, mas depois nunca mais cantei”, aponta. “Eu gosto de cantar coisas fora do repertório a que estou acostumada, é sempre um desafio”, acrescenta.

ARRANJOS ECLÉTICOS



Ela chama atenção para o fato de que, com a banda e a orquestra de câmara em cena, é possível fazer um espetáculo matizado, com muitas ambientações. “Os arranjos passeiam pelo chorinho, pelo som das big bands, pela música brasileira e internacional. Até o ‘Trenzinho caipira’ a gente está fazendo. É um show que está bem bonito, bem completo”, salienta.





Fernanda conta que acompanha o trabalho do Instituto Mano Down, que conheceu em 2016, quando a sede era no bairro Barroca – atualmente está localizado na rua Urucuia, no bairro Floresta. Com a mudança de endereço, o Instituto passou por uma reestruturação estratégica, ampliando seu escopo de atuação, de forma a abranger todas as fases da vida das pessoas com deficiência intelectual e promover o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão.





“Fiquei muito surpresa com a nova sede, que eles chamam muito apropriadamente de ecossistema, porque tem várias coisas funcionando em rede, é muito completa e atende a mais de 500 famílias”, cita.





“O Instituto deu um salto nos últimos anos, tem os educandos trabalhando no café, outros fazendo massagem, o Dudu tocando, tem o Coral Voz Ativa, tem até artes marciais, isso tudo dentro de uma faixa etária bem variada, que vai desde bebês até pessoas mais velhas. Acho muito importante isso, trabalhar a inclusão e a diversidade e mostrar essa capacidade de fazer as coisas junto”, ressalta a cantora.





Sobre o projeto Mano Convida, Leonardo Gontijo destaca que o objetivo é democratizar o acesso às apresentações musicais, contribuindo para a inclusão e para uma ampliação do olhar para a diversidade.





“A música tem um grande poder de promover a diversidade e a inclusão. Com o protagonismo assumido pelo Dudu do Cavaco e dos educandos do Coral Voz Ativa, mostramos para a sociedade o grande potencial das pessoas com deficiência intelectual. E, mais do que isso, a riqueza do aprendizado e da convivência entre pessoas com e sem deficiência intelectual”, enfatiza.





Dudu, por sua vez, diz que os shows que realizou pelo projeto até o momento foram ótimas experiências, que tiveram uma repercussão muito boa, e que a expectativa é grande pela apresentação de amanhã ao lado de Fernanda Takai.



“Estou esperando por esse momento com muita alegria, carinho e amor para dar. Gostei muito das edições anteriores e agora vamos de novo botar para quebrar”, diz.





MANO CONVIDA

Com Fernanda Takai, Dudu do Cavaco, Coral Voz Ativa, banda e orquestra de câmara. Nesta quinta-feira (2/6), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes – fone: 3516 1360). Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na bilheteria do teatro e pelo site Eventim.