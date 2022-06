Dupla Chitãozinho & Xororó canta pela primeira vez 'Metamorfose ambulante'

Chitãozinho e Xororó iniciaram sua carreira cantando no circo (foto: Gustavo Scatena/GLOBO )









Além de “Evidências”, “Sinônimos”, “Brincar de ser feliz” e “Fio de cabelo”, Chitãozinho e Xororó cantam clássicos do gênero que conquistaram uma legião de fãs. A dupla iniciou a carreira no final da década de 1960 e, no começo dos anos 1970, lançou o primeiro álbum, “Galopeira”.



No momento mais intimista do especial, os sertanejos apresentam canções que podem surpreender o público, como “Correnteza”, de Tom Jobim, e, pela primeira vez, “Metamorfose ambulante”, de Raul Seixas.

Tomados de emoção, os irmãos interpretam “Luar do sertão” debaixo da lua cheia que iluminou as gravações, a dupla é tomada por emoção.



“Assim como eu, o brasileiro vai se emocionar ao ouvir as histórias e as músicas. É aquilo: ao ouvir um sucesso, impossível não pensar ‘onde eu estava e o que estava fazendo da vida?’”, declarou Bial.