Beto Guedes anuncia estreia em BH de sua turnê dedicada ao Clube da Esquina

Dono de sucessos e um dos integrantes do álbum “Clube da Esquina", eleito recentemente o melhor disco brasileiro já lançado, Beto Guedes volta aos palcos com a turnê "50 anos depois – De volta ao Clube", com show de estreia no em 11 de junho, no Minascentro (AvenidaAugusto de Lima, 785).“A ideia principal é levar ao público o que existe de mais importante na música mineira”, declarou Beto. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla por R$ 120 (inteira, setor 1) e R$ 90 (inteira, setor 2). Entre as canções do repertório da turnê destacam-se “Um girassol da cor de seu cabelo”, “Clube da Esquina 1”, “Maria solidária”, “Amor de índio”, “Sol de primavera”, “Paisagem da janela”, “O sal da terra”, “San Vicente” e “Canção do novo mundo”.