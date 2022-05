Milton Nascimento anuncia mais 4 shows; 65 mil ingressos esgotam em 6h

Bituca se apresentou no Mineirão, em dezembro de 2019. No ano seguinte, a pandemia suspendeu os shows do cantor e compositor (foto: Leandro Couri/EM/D.A press)

Quem pretende ver a despedida de Milton Nascimento dos palcos e ainda não comprou ingressos para as apresentações em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo encontrará dificuldades. Após o anúncio feito pelo artista, em poucas horas, milhares de entradas foram adquiridas pela internet.









Ainda existe uma gigantesca fila de espera no site Ticket360 da turnê "A Última Sessão de Música" com cerca de 10 mil pessoas aguardando para adquirir uma entrada. Os preços variam entre R$ 140 e R$ 680.





Batizada como "A última sessão de música", a turnê começa no próximo dia 11 de junho, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Este show será restrito para convidados e para as 400 pessoas que adquirirem os ingressos NFTs que darão direito a um kit exclusivo e um acervo digital colecionável.