Veja datas da turnê que Milton Nascimento fará para se despedir do palco

Bituca se apresentou no Mineirão, em dezembro de 2019. No ano seguinte, a pandemia suspendeu os shows do cantor e compositor (foto: Leandro Couri/EM/D.A press) No ano em que completa 80 anos de vida, no próximo dia 26 de outubro, e 60 de carreira, Milton Nascimento prepara sua despedida dos palcos. Na noite do último domingo (15/5), foram divulgadas as datas dos shows que marcarão a saída de cena do cantor e compositor.









Belo Horizonte receberá o último show do giro, no dia 13 de novembro, no Mineirão. Também foram anunciadas outras duas datas no Rio, na Jeunesse Arena, nos dias 6 e 7 de agosto; e em São Paulo, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas) nos dias 26 e 27 de agosto.





A venda de ingressos para todos os shows começa na próxima quarta-feira (18/5) por meio do site oficial da turnê: www.aultimasessaodemusica.com





Ao todo, foram anunciados 17 shows. Além dos seis que ocorrem no Brasil, outros 11 serão realizados no exterior, entre Itália, Reino Unido, Portugal e Estados Unidos.





"Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!", declara Milton, no material de divulgação.





O repertório dos shows irá abordar diferentes fases da carreira do artista, entre eles clássicos como "Ponta de areia" (1975), "Encontros e despedidas" (1985), "Travessia" (1967), "Cio da terra" (1994) e "Nos bailes da vida" (1981).





Para Milton, "seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira". E acrescenta: "A gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim".





A trajetória de Milton Nascimento na música começou na década de 1960. Nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Três Pontas, no interior de Minas Gerais, ele iniciou a carreira artística como integrante de bandas de baile, até se mudar para Belo Horizonte, onde desenvolveu seu lado compositor.





Antes mesmo de estrear em disco, o artista teve uma de suas composições interpretada por Elis Regina (1945-1982). "Canção do sal" foi lançada em 1966 pela artista.





No ano seguinte, Milton Nascimento se juntou ao cantor e compositor mineiro Fernando Brant (1946-2015), com quem compôs a música "Travessia", que deu nome ao seu primeiro álbum.





Três anos depois, em 1970, no álbum "Milton", ele iniciou o movimento Clube da Esquina, com lançamento da música homônima, escrita em parceria com Lô Borges.





Foi somente em 1972 que o álbum "Clube da esquina" foi lançado. O trabalho foi responsável por projetar Minas Gerais no cenário musical brasileiro. Recentemente, ele foi eleito o maior álbum brasileiro de todos os tempos em enquete realizada pelo podcast Discoteca Básica, que envolveu 162 especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical.





Este trabalho, que depois acabou dando nome a um movimento musical histórico do qual participaram artistas como Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Wagner Tiso, Tavinho Moura, Toninho Horta e tantos outros, completou 50 anos neste ano de 2022.





Mas o legado que Milton Nascimento construiu não para por aí. Desde a estreia, em 1967, o cantor e compositor lançou outros 32 álbuns de estúdio e oito álbuns ao vivo.





Nos últimos anos, o artista tem se dedicado a regravar músicas que marcaram sua carreira, além de interpretar músicas de outros artistas, como é o caso de "Drão", de Gilberto Gil, gravada por Milton em parceria com o pianista Amaro Freitas, lançada em 2020.





No mesmo ano, ele lançou o EP "Existe amor" (2020) em parceria com Criolo, com quatro gravações inéditas feitas em 2018 com produção de Daniel Ganjaman.





O encontro com o rapper paulistano voltou a acontecer no álbum "Sobre viver" (2022), que Criolo lançou no último dia 5. Milton participa da faixa "Me corte na boca do céu a morte não pede perdão".





Outra parceria recente do artista foi com a cantora Liniker, no álbum "Índigo borboleta anil", lançado por ela em 2021. Bituca canta na faixa "Lalange".





A turnê de despedida não significa que o artista irá se aposentar por completo da música. Em entrevista ao jornal “O Globo”, ele afirmou que ainda poderá fazer gravações, só não pretende subir mais em palcos.





"De shows, eu quero parar. Mas quero continuar compondo e cantando. Não vou deixar de mexer com música", afirmou.





Na mesma entrevista, Milton contou que compôs três melodias recentemente e uma delas, intitulada "Sorte no amor", ganhou letra assinada por Ronaldo Bastos.





Confira as datas da turnê "A última sessão de música", de Milton Nascimento:





11 de junho - Rio de Janeiro - Cidade das Artes





15 de junho - Torino (Itália) - Torino Jazz Festival 2022





21 de junho - Londres (Reino Unido) - Union Chapel





23 de junho - Lisboa (Portugal) - Coliseu dos Recreios





26 de junho - Castelo Branco (Portugal) - Cine-Teatro Avenida





29 de junho - Porto (Portugal) - Casa da Música





2 de julho - Braga (Portugal) - Theatro Circo





10 de julho - Veneza (Itália) - Teatro La Fenice





6 de agosto - Rio de Janeiro - Jeunesse Arena





7 de agosto - Rio de Janeiro - Jeunesse Arena





26 de agosto - São Paulo - Espaço Unimed





27 de agosto - São Paulo - Espaço Unimed





30 de setembro - Fort Lauderdale (Estados Unidos) - The Parker





6 de outubro - Nova York (Estado Unidos) - Town Hall





9 de outubro - Boston (Estados Unidos) - Berklee





16 de outubro - Berkeley (Estados Unidos) - The UC Theatre





13 de novembro - Belo Horizonte - Mineirão