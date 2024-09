Rodado em dezembro de 2020, o filme tem Dira Paes no papel da ornitóloga Irene, que passa uma temporada em Arraial do Sana (rj)



Nada foi muito planejado, nem havia como, diante do cenário global. Mas, em poucos meses, e durante o primeiro ano da pandemia, Dira Paes gestou “Pasárgada”, longa-metragem que marca sua estreia na direção. É uma história em pleno diálogo com o mundo de quatro anos atrás, mas também com aquele em que se vive hoje e ainda com a trajetória da atriz.



Com estreia nesta quinta (26/9), no UNA Cine Belas Artes, o filme também ganha sessão comentada hoje, com a presença da atriz, na sessão das 20h30, dentro da programação da 18ª Mostra CineBH. Amanhã, Dira e Antônio Pitanga participam do debate “Atuando na direção”, no Palácio das Artes.



Dira escreveu, dirigiu, protagonizou e coproduziu (ao lado do marido, Pablo Baião, e de Eliane Ferreira) “Pasárgada”. Sua personagem é Irene, uma ornitóloga (profissional que estuda os pássaros) que vai para Arraial do Sana, distrito de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, região rica em fauna e flora da Mata Atlântica.



Há uma intenção (ruim) nesta imersão, mas Irene vai ser impactada sobremaneira com a temporada, tanto em sua relação com o ambiente natural quanto com as pessoas com quem se relaciona ali, em especial Manuel (Humberto Carrão), o mateiro que lhe serve de guia. O nome do personagem é uma referência clara a Manuel Bandeira e seu clássico poema “Vou-me embora para Pasárgada”.



Tempo de convivência

Atriz com 43 longas em 40 anos de carreira, Dira almejava dirigir. “O desejo de fazer um projeto com o Pablo (diretor de fotografia) surge do tempo de convivência durante a pandemia. (No período) Tivemos um tempo que nunca tínhamos tido em 15 anos de casados. E eu levei a sério”, conta ela.



Em casa, no Rio, começou a elaborar o que poderia ser feito. “Quando percebemos que a pandemia iria durar mais do que tínhamos imaginado, fomos nos confinar na fazenda (entre julho e agosto de 2020)”, conta. A fazenda é a Três Marias, da diretora de arte Lou Bittencourt, a duas horas do Rio.



“Quando cheguei lá, tive a inspiração. Não só do tema que queria falar, mas da locação”, diz. No retorno ao Rio, Dira desenvolveu e finalizou o roteiro. “Decidi filmar de qualquer maneira, porque sabia que quando a pandemia terminasse, eu não teria tempo disponível.” O filme foi rodado em dezembro de 2020, com uma equipe mínima, devido à crise sanitária então em curso.



Consciência da finitude

“Houve esse sentimento pandêmico de que se a finitude está muito próxima, a gente precisa realizar os desejos, cruzar as fronteiras e se sentir dono da própria existência. Acho que esse imediatismo (com que o longa foi rodado) tem a ver com essa sensação de que tudo poderia acabar a qualquer momento”, comenta Dira.



Um personagem fundamental para o desenvolvimento da história foi Ilson Gonçalves, conhecido como Ciça, que trabalhava na fazenda na época, e aparece como tal no filme. Ele será o guia de Irene no estudo dos pássaros da região. Quando ele fica impossibilitado de acompanhá-la, surge a figura de Manuel.



Carrão diz que, assim que leu o roteiro, lembrou-se do avô, também chamado Humberto. “Ele era essa figura que sabia o nome de todos os passarinhos, das árvores, dos frutos. Tanto que tem uma cena em que falo ‘meu avô sabia tudo’.”



A temporada de aprendizado com Ciça foi essencial para a criação de Manuel, ele conta. “Fiquei grudado no Ciça, cuidando dos animais, vendo tudo, fazendo perguntas e pedindo licença. ‘Ciça, posso copiar isso?’”, afirma.

Lugar de observadores



“Acho que ele foi, disparado, a coisa mais importante na construção dessa figura que é poderosa, porque sabe muito daquele lugar, mas que, ao mesmo tempo, está resguardando seu espaço. Tentei fazer o Manuel assim porque acho que o Ciça é assim. São figuras que às vezes olham para baixo mas não por vergonha, medo ou ignorância, mas porque resguardam o seu lugar de observadores”, acrescenta o ator.



Dira concorda com Carrão: “O Ciça é um homem do campo, é muito inteligente. E ele chegou ao cinema no primeiro take. Está bem em todas as fotos, sabe onde colocar as mãos, tem o tempo dele”.



Sobre a estreia na direção, Dira vê este novo passa de forma natural. “Muitas vezes me peguei no set pensando que, se fosse eu (a diretora), faria de outro jeito. É natural essa curiosidade do ator de subverter a ordem, ir para trás das câmeras e ser o mentor da trupe. Foi uma experiência muito rica para mim e estou me sentindo muito potente por conseguir vencer as etapas”, afirma.



“PASÁRGADA”

(Brasil, 2024, 90min., de Dira Paes, com Dira Paes e Humberto Carrão) – O filme estreia nesta quinta-feira (26/9), no UNA Cine Belas Artes (Sala 1, às 15h30, e Sala 3, às 16h10). Hoje haverá sessão na Sala 2, às 20h30, comentada pela atriz. Na sexta (27/9), às 11h30, no Palácio das Artes, ela participa do debate “Atuando na direção”, ao lado de Antônio Pitanga, dentro da programação da CineBH. Entrada franca.