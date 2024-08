A venda de ingressos para os shows da banda Oasis começa amanhã (31/8). Os shows foram anunciados na última terça-feira, marcando o retorno do grupo de rock britânico após 15 anos. Mas além das filas para as entradas, os britânicos se movimentam para saber quando os irmãos Noel e Liam Gallagher vão brigar de novo e encerrar mais uma vez a banda.





The current odds on Oasis breaking up before or during their 2025 reunion tour ???? pic.twitter.com/9P0gipeOJ9 — Oasis Mania (@OasisMania) August 28, 2024

De acordo com o perfil Oasis Mania nas redes sociais, um dia após os anúncios dos shows, as casas de apostas inglesas já recebiam palpites. Uma das apostas mais feitas é de que a ruptura do Oasis vai acontecer antes mesmo do início da turnê, marcada para julho de 2025. Caso isso realmente aconteça, os apostadores vão receber 7/1. Isso quer dizer que, por exemplo, se alguém aposta R$ 1, ele vai receber R$ 8, com um lucro de R$ 7.





Outra possibilidade é que os dois vão decidir acabar com o Oasis a qualquer momento durante a turnê. O ganho é de 20/1 (R$ 210 para uma aposta de R$ 10). Um grupo de pessoas aposta que o Oasis vai se separar até seis meses após o fim da turnê de reunião, com um ganho de 2/5 (R$14 a cada R$10).





Por fim, a última possibilidade é um pouco mais chocante: a banda acabaria após Noel e Liam se agredirem fisicamente durante um dos shows. O ganho é de 12/1 (R$ 130 para uma aposta de R$ 10).

A separação

O Oasis se separou em 28 de agosto de 2009, há 15 anos, quando o guitarrista e principal compositor Noel Gallagher disse que não poderia mais trabalhar com o vocalista e irmão Liam, depois de uma série de brigas públicas. A separação foi anunciada ao público pelo diretor do festival Rock en Seine de Paris, a uma plateia que aguardava um show da banda.





Jornalistas que estavam no local relataram que ouviram gritos e estrondos vindos do camarim da banda. No meio do desentendimento, os irmãos quebraram uma guitarra, que, em 2022, foi leiloada por 385 mil euros (R$ 2,1 milhões na cotação da época).





Durante o período em que estiveram separados, os fãs pediam pelo retorno. Tanto que, após anunciarem os shows, a turnê foi considerada como um dos grandes eventos de 2025. A venda geral dos ingressos para as apresentações no Reino Unido e Irlanda começa às 9h (5h em Brasília) no Reino Unido e às 8h na Irlanda, neste sábado.





Originalmente o grupo anunciou 14 shows, mas acrescentou três datas após uma "demanda sem precedentes". A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, País de Gales.