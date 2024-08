Patricia Abravanel está à frente do Programa Silvio Santos desde 2022

(FOLHAPRESS) - A apresentadora Patricia Abravanel voltou às gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, 12 dias após a morte do pai e foi ovacionada pela plateia.





Visivelmente emocionada, ela agradeceu as "colegas de trabalho" e disse que continuará o legado deixado pelo apresentador.









"A gente vai continuar essa história linda, tá bom?", disse ela. "Eu não estava assim antes de entrar aqui", emendou Patricia quase chorando.





Ao se dirigir à plateia, deu mais um depoimento. "Meus sentimentos a todos, vocês também que estão aqui há tantos anos, com tanto carinho, tanta lealdade. A gente vai continuar. Vamos que vamos", completou.





O SBT definiu que vai manter o Programa Silvio Santos no ar, sem nenhuma alteração, mesmo com a morte do comunicador por complicações causadas pela gripe de H1N1.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A definição foi de Daniela Beyruti, filha do apresentador e vice-presidente do SBT. O esquema que acontece desde 2022 será mantido: Patricia Abravanel continuará à frente dos quadros que foram consagrados por Silvio ao longo de quase 60 anos na televisão.





Procurado pela reportagem o SBT confirma que manterá a atração no ar com o esse nome e avisa: "Sempre será Programa Silvio Santos".