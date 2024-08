A prática de esportes pode contribuir, para além da melhoria na saúde, com o aumento da confiança, do autoconhecimento e da inclusão social. A partir dessa premissa, a série “Da inclusão ao pódio”, dirigida e produzida por André Bushatsky, explora a importância dessa prática para o desenvolvimento de pessoas com deficiência no Brasil e reflete sobre a contribuição do Movimento Paralímpico para essa realidade.



A iniciativa partiu de um convite a Bushatsky para que conhecesse o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo. “Eu conhecia o movimento apenas de ler sobre os atletas, mas a profundidade veio quando realmente direcionei minhas lentes para esse tema”, diz ele.



“Dentro desse universo todo do que o CPB poderia fazer, nasceu o que a gente poderia contar nos episódios. E precisávamos achar também os personagens que exemplificassem isso para a gente e que mostrassem para as pessoas essas diversas possibilidades”, acrescenta.



Em seus quatro episódios, de 20 minutos cada um, a série documental apresenta entrevistas com diversos atletas paralímpicos do país, além de familiares, professores de educação física e diretores do CPB. A produção oferece ao público a chance de ter um conhecimento mais abrangente sobre o esporte paralímpico no país e aborda o impacto das atividades em diferentes fases da vida dos atletas.



Atletas iniciantes

No primeiro episódio, intitulado “Tirem as crianças de casa”, o público é introduzido aos programas de escolinha oferecidos pelo CPB. Os depoimentos de atletas iniciantes destacam suas jornadas de autoconhecimento e a identificação com o esporte como um espaço de pertencimento. Os personagens, de diversas regiões do país, comentam que a convivência com outras pessoas com deficiência possibilitou que entrassem em um caminho de aceitação.



Outro aspecto amplamente representado na série é a estrutura do Comitê, que atualmente conta com centros de referência em todos os estados do país, abrangendo atletas de diferentes idades e modalidades. A instituição procura oferecer também ferramentas para a inclusão dos atletas no mercado de trabalho, após o término de suas carreiras esportivas.



“Meu grande sonho do CPB é que a nossa entidade tenha a capacidade de criar uma verdadeira rede nacional de inclusão e de promoção do esporte para pessoas com deficiência”, afirma Mizael Conrado, presidente do Comitê, em cena do documentário.



A série também aborda a representação dos atletas paralímpicos e das pessoas com deficiência na mídia. Há relatos de que a presença dos atletas paralímpicos no cenário esportivo ajuda a reduzir estigmas e preconceitos em relação à capacidade das pessoas com deficiência.



“Da inclusão ao pódio” é o primeiro de uma série de projetos que Bushatsky pretende realizar sobre o universo do movimento paralímpico.

“DA INCLUSÃO AO PÓDIO”

• Série documental com quatro episódios, disponível no Globoplay.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes