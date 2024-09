Nem o museu mais famoso do mundo resiste ao poder da Lady Gaga! O Museu do Louvre mudou a foto do perfil nas redes sociais em homenagem à cantora. A nova imagem do ponto turístico francês mostra a Mona Lisa com um sorriso vermelho pintado de batom, como no vídeo divulgado pela cantora nessa quarta-feira (25/9).





Nova foto de perfil do Museu do Louvre Reprodução / Instagram

Lady Gaga divulgou, em parceria com o museu, um teaser de seu novo álbum, “Harlequim”, criado com inspiração em sua personagem no filme “Coringa: delírio a dois”. A divulgação foi uma parceria da Warner Bros com o Louvre, que promove a exposição “Figures du Fou”, que estreia em 16 de outubro.





A mostra explora a multiplicidade de representações da loucura ao longo da história, começando na Idade Média e terminando no século XIX. O conceito de loucura e insanidade é explorado no primeiro filme do Coringa e, ao que indica, deve voltar no segundo longa, consequentemente aparecendo nas músicas de Lady Gaga.





Nas imagens, Gaga passeia pelos corredores do Louvre e desenha o sorriso no vidro de proteção à pintura. O desenho de batom faz referência à tradicional marca do vilão do Batman.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

O álbum foi anunciado na última terça-feira. A expectativa é que pelo menos parte das músicas faça parte da trilha sonora do longa. O trabalho musical da Mother Monster chega às plataformas nesta sexta-feira.





“Coringa: delírio a dois” estreia nos cinemas de todo o mundo no próximo dia 3 de outubro. O filme marca o retorno de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck. Gaga dá vida à Arlequina, parceira de Coringa nos quadrinhos.





