A cantora Lady Gaga deu spoilers de sua participação no filme “Coringa: delírio a dois”, o qual é protagonista, ao lado de Joaquin Phoenix. A americana prometeu uma versão autêntica da personagem Arlequina, que interpreta no longa. Gaga deu a declaração durante o lançamento, no final de semana, de seu filme “Gaga Chromatica Ball”, na Max. Ao término do longa, a cantora ainda adiantou para seus fãs que seu novo álbum está a caminho.





Após quatro anos do álbum “Chromatica”, o filme é uma apresentação da turnê homônima em Los Angeles, nos Estados Unidos, que foi interrompida pela pandemia da covid-19. Nas cenas finais, aparece na tela o texto “Gaga Returns” e a sigla “LG7”, uma referência às iniciais do nome da cantora e ao número de seu próximo trabalho. A cena tem uma música inédita de trilha sonora.





Até o momento, Lady Gaga tem seis álbuns de estúdio: “The fame” (2008), “The fame monster” (2009), “Born this way” (2011), “Artpop” (2013), “Joanne” (2016) e “Chromatica” (2020). No evento de lançamento do filme, a cantora revelou que fez cinco shows da turnê ‘Chromatic Ball’ enquanto estava com Covid-19. Ela garantiu, no entanto, que sua prioridade foi a segurança da equipe.





Os shows aconteceram em setembro de 2022, quando já havia vacinação contra a doença. As apresentações da turnê foram realizadas nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unidos, Países Baixo, França, Suécia e Alemanha.





Além disso, Gaga também contou durante a première de “Gaga Chromatica Ball” detalhes de “Coringa: delírio a dois”. "Esta versão da Arlequina é minha e muito autêntica para esse filme e aqueles personagens. Eu nunca fiz nada antes como eu fiz nesse filme", declarou.





"Eu acredito que é realmente uma experiência teatral para se ter. Esse filme tem música, dança e atuações maravilhosas", afirmou. “Coringa: delírio a dois” chega aos cinemas em 3 de outubro.