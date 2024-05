As novas fotos da turnê 'Chromatica Ball' que Lady Gaga estreará na MAX

A diva pop Lady Gaga está prestes a lançar o filme que revelará os bastidores de sua bem sucedida turnê Chromatica Ball. A produção audiovisual chegará à plataforma de streaming MAX no

próximo sábado (25).



“Mal posso esperar para compartilhar esse filme com vocês e reviver todos os momentos especiais”, escreveu

Lady Gaga em suas redes sociais.



A artista já havia compartilhado o registro da performance de Babylon nos últimos dias.



“Revisitar essa turnê me deixa sem palavras pela forma como encontramos apoio uns nos outros. Vocês se mostraram a favor da música e da arte em grande estilo, com um nível de emoção e liberdade que eu nunca vou esquecer”, concluiu Gaga.



Confira as fotos: