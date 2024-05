Após duas cirurgias em um intervalo de uma semana, Tony Ramos fez a primeira aparição pública em entrevista ao Fantástico. Na própria casa e ao lado da esposa, Lidiane Barbosa, o ator de 75 anos contou como foram os últimos dias após a descoberta de um hematoma subdural. “Este homem não irá mudar porque passou por esse infortúnio”, pontuou.

Ao jornalista Hélter Duarte, o intérprete afirmou que não se lembra do momento em que passou mal e foi socorrido. Tony só entendeu o que tinha acontecido após acordar no hospital onde foi internado. “Eu achava até que eu vinha com algum problema de coluna”, contou.

Quem encontrou o ator foi Lidiane. “Eu subi para ver como ele estava e ele estava largado da cama”, relembra. Ela falou ainda sobre o medo de perder o esposo, com quem está há 58 anos.

Tony aproveitou o momento para se declarar para a mulher. “Nós somos um corpo só”, declarou. “A compreensão que ela tem com a minha profissão, por exemplo, desde o começo, e principalmente esse estado dela de humor, libertária, ela tem um humor demolidor”.

O artista aproveitou a entrevista para agradecer a todos que torceram pela recuperação. Sem redes sociais, Tony relata o carinho que recebeu nos últimos dias na internet e no próprio hospital em que ficou internado.

Tony está em cartaz nos teatros com a peça 'O que Só Sabemos Juntos', que protagoniza ao lado da atriz Denise Fraga. “Esse é o espetáculo da minha vida”, afirma. Ainda na UTI após a segunda cirurgia, ele conta que começou a repassar todas as falas da obra.

Mesmo com as internações, o ator declarou que não teve medo da morte. “Este homem é um homem de força”, finalizou.