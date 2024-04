A Warner Bros. divulgou o pôster oficial de “Coringa 2” nesta terça-feira (2/4), no qual detalhes especiais do longa estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga são revelados. O estúdio também anunciou que o trailer será lançado na próxima semana, dia 9 de abril, e confirmou o título nacional como “Coringa: Delírio a Dois”. No Brasil, o filme estreia em 3 de outubro.

Confira a seguir:





O cartaz mostra o casal Coringa e Arlequina vestidos de gala e dançando juntos. O público reparou que a foto remete à imagem de uma cena musical já compartilhada pelo diretor do longa, Todd Phillips, nas redes sociais, em fevereiro deste ano, em celebração ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

Veja também: Joaquin Phoenix e Lady Gaga dançam juntos em prévia de ‘Coringa 2’

O pôster também revela o slogan "o mundo é um palco", ou “the world is a stage” na versão original, em inglês. O trecho faz referência à canção “That's Entertainment”, conhecida por ser interpretada por Judy Garland na década de 1960. A música é a única confirmada na trilha sonora do filme, até o momento.

Na sexta-feira (22/3), a revista estadunidense Variety revelou que “Coringa: Delírio a Dois” deve ter cerca de 15 covers de músicas clássicas presentes em sua trilha sonora. Segunda a publicação, existe ainda a possibilidade de duas canções originais, compostas por Lady Gaga, serem adicionadas na versão final do álbum.

Além de compartilhar o pôster, o estúdio postou um carrossel de fotos do longa no TikTok com um som inédito do filme, em que é possível escutar a versão de Gaga da Arlequina falando pela primeira vez. A personagem diz: “você pode fazer o que quiser, você é o Coringa”.