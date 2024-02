O diretor Todd Phillips aproveitou o “Valentine’s Day”, data na qual é celebrado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (14/2), para compartilhar imagens inéditas do filme “Coringa 2”. O longa vai introduzir Lady Gaga como Arlequina, personagem que se relaciona com o famoso palhaço dos quadrinhos, interpretado por Joaquin Phoenix.

No clima da data, o diretor escreveu “espero que o seu dia seja cheio de amor” na postagem feita no Instagram, em referência às novas fotos do casal. Todd Phillips também afirmou que o primeiro trailer do filme deve ser lançado em meados de abril, em resposta a um comentário de um internauta.

Confira:



A produção tem estreia marcada, no Brasil, para o dia 3 de outubro deste ano. Ainda sem detalhes da trama revelados, “Coringa 2” é descrito como um drama com elementos musicais e conta com os nomes Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey confirmados no elenco.

Com o título original de “Joker: Folie à Deux”, o longa é uma sequência do filme lançado em outubro de 2019, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial. Em 2020, “Coringa” ganhou o Oscar de Melhor Ator, para Joaquin Phoenix, e Melhor Trilha Sonora.