O romance entre Leo e Fani, criado pela escritora mineira Paula Pimenta, chega À tela com interpretações de Xande Valois e Bela Fernandes

"Fazendo meu filme", longa-metragem baseado no best-seller homônimo da mineira Paula Pimenta, que estreia nesta quarta-feira (14/2), no Prime Video, é precisamente o que se espera dele. A própria escritora disse recentemente, em entrevista ao Estado de Minas, que o filme é absolutamente fiel ao livro.

Dessa forma, não há perigo de spoiler: quem já leu sabe exatamente o que vai ver na telinha, e quem não leu também é capaz de intuir, com três minutos de projeção, tudo o que vai se passar dali em diante. Trata-se, afinal, da previsibilidade no auge do seu esplendor – o que talvez seja adequado para o público a que se dirige.

Não é direito ficar entregando frustrações para quem está no desabrochar da vida adulta, sobretudo quando o que se pretende é angariar o máximo possível de leitores e espectadores de primeira viagem – o que, diga-se, é muito louvável. Acompanhamos, então, a saga focada nos personagens Fani e Leo, estudantes secundaristas que estão descobrindo o amor.



APRESENTAÇÃO DA TRAMA

De saída, entendemos que ele é apaixonado por ela, que, por sua vez, o tem como "melhor amigo" e nutre uma paixão platônica por um de seus professores. Fani – apelido de Estefânia, nome que ela não gosta – a todo momento para de contracenar para se dirigir diretamente à câmera, confidenciado ao espectador o que está pensando, o que está sentindo e o que está vivendo.

Quando Fani diz para Leo que vai fazer, contra a vontade, um intercâmbio de um ano na Inglaterra, ele vê suas aspirações amorosas esmaecerem de vez e busca se distanciar dela, engatando um relacionamento com Vanessinha, a loira antipática da escola. É o que basta para Fani começar a sentir uma pontinha de ciúmes e entender que talvez seja mais do que amizade o que há entre eles.

E a história segue assim, com uma série de desencontros que vão manter o casal distante até o óbvio desfecho da trama, que vai fazer o público adolescente desabar em lágrimas. É esse final redentor que a produção cozinha – de certa forma, irritantemente – durante pouco mais de 1 hora e 30 minutos.



ATUAÇÕES CONVINCENTES

Há pontos dignos de nota nessa produção feita para embalar paixões juvenis. O principal deles é a evidente química entre o casal, interpretado pelos atores Bela Fernandes e Xande Valois. Quando contracenam, externam de modo bastante crível a tensão romântica, a timidez, a falta de jeito, os anseios e as inseguranças típicos da adolescência.

Ambientado em Belo Horizonte, o filme também se destaca, para o público da cidade, por permitir embarcar no passeio que promove pelas locações externas. O elenco de apoio – as famílias dos protagonistas, os colegas de escola – também segura bem a peteca. São, no geral, interpretações singelas e cativantes.

Vale dizer que o longa se baseia no primeiro livro "Fazendo meu filme", que deu origem a uma série. Assim sendo, a história não acaba. Logo após a última cena, vemos na tela um "Continua...". O filão está aberto e certamente vai mobilizar muitos adolescentes por muito tempo ainda.

"FAZENDO MEU FILME"

Direção: Pedro Antonio. Com Bela Fernandes e Xande Valois. Disponível a partir desta quarta-feira (14/2) no Prime Video.