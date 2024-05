A cantora Mariah Carey deve anunciar um show solo no Brasil. A americana, conhecida pelo hit “All I want for Christmas is you”, se apresenta no Rock in Rio no dia 22 de setembro. A expectativa é que ela aproveite a vinda ao país e faça outro espetáculo para os fãs em São Paulo. O boato ganhou força nesse domingo (26/5), após a produtora 30e postar um vídeo em que dá a entender que a diva pop fará esse agrado aos brasileiros.







Nas imagens, diversas pessoas ouvem um áudio de uma cantora e comemoram a apresentação. O vídeo termina com um áudio em que a cantora, não identificada, manda um recado para os fãs. “São Paulo, se prepare, get ready”, encerra o vídeo.







Na semana passada, José Norberto Flesch, jornalista conhecido por adiantar comunicados de shows internacionais no Brasil, anunciou nas redes sociais que a cantora fará uma apresentação em São Paulo, no Allianz Parque, em setembro. Mariah será a atração principal do palco Sunset, do Rock in Rio, no dia 22 de setembro. Em março, ela convocou os fãs para ir ao evento para a verem de perto.







Na quinta-feira, primeiro dia de venda geral de ingressos para o festival, as entradas para o dia em que a diva participará se esgotaram em 37 minutos. Além dela, Shawn Mendes é outra atração do dia.







Mariah tocou pela última vez no Brasil há 14 anos, na festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Em 2016, ela faria apresentações em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo pela turnê The Sweet Sweet Fantasy, mas acabou cancelando por desentendimentos entre produtores locais. “Meus fãs merecem mais do que o tratamento que recebem de alguns desses promotores”, declarou na época.