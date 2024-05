O Rock in Rio 2024 inicia a pré-venda de ingressos nesta segunda-feira (20), às 12h, exclusivamente no site da Ticketmaster. A venda para o público geral começa na próxima quinta (23), às 19h.





Como comprar os ingressos?





Pré-Venda Exclusiva: A partir de segunda (20), às 12h, os clientes dos cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti poderão adquirir seus ingressos antecipadamente no site da Ticketmaster.





Venda Geral: A venda de ingressos para o público em geral começa na quinta (23), às 19h, também através do site da Ticketmaster.





Rock in Rio Card: Esta modalidade de ingresso já está esgotada. Os portadores do Rock in Rio Card têm até amanhã (21) para escolher o dia em que desejam comparecer ao festival. Após esta data, a escolha estará sujeita à disponibilidade de ingressos.

Programação do Festival





13 de Setembro: A abertura do festival será dedicada ao rap, com Travis Scott como headliner. Outras atrações do Palco Mundo incluem 21 Savage, Ludmilla e Matuê com participação de WIU e Teto. No Palco Sunset, destacam-se MC Cabelinho & Coral das Favelas, Orochi, Chefin com convidado, Veigh & KayBlack, e Funk Orquestra convidando MC Daniel, Rebecca e MC Soffia.

14 de Setembro: Imagine Dragons será a atração principal, acompanhado por OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos no Palco Mundo. O Palco Sunset contará com NX Zero, James, Christone "Kingfish" Ingram e Pato Fu com Penélope.

15 de Setembro: Dedicado ao rock pesado, o dia terá Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp com Pitty e Barão Vermelho.

19 de Setembro: Ed Sheeran será o principal nome da noite, seguido por Charlie Puth, Joss Stone e Jão no Palco Mundo. No Sunset, Gloria Groove, Ferrugem com Gilsons, Filipe Ret com Caio Luccas e Pedro Sampaio animarão o público.

20 de Setembro: O "Dia Delas" será protagonizado por artistas femininas, com Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo no Palco Mundo. No Sunset, Iza, Gloria Gaynor, Tyla e Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França.

21 de Setembro: Dedicado exclusivamente a atrações nacionais, o dia trará diferentes ritmos ao Palco Mundo, incluindo sertanejo com Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior Lima, Luan Santana e Simone Mendes. No Sunset, Para sempre Pop, Para sempre Samba e Para sempre Rap farão parte da programação.

22 de Setembro: O encerramento do festival será marcado pelo pop, com Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Luísa Sonza no Palco Mundo. No Palco Sunset, Mariah Carey, Ney Matogrosso, Olodumbaiana (Baiana System & Olodum) e uma homenagem a Alcione fecharão com chave de ouro a edição histórica.