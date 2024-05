SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última semana, enquanto mostrava um abrigo lotado de animais em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, um cãozinho abraçou a perna do repórter do SBT Paulo Mathias. A cena viralizou.





Horas depois, o jornalista descobriu que o nome do tutor dele havia sido colocado numa lista de desaparecidos pelas enchentes. Assim, o profissional resolveu adotar o bicho.





"No meio do caos surgiu uma amizade", escreveu Paulo Mathias numa publicação. O cão recebeu o nome de Leopoldo, pois ele foi resgatado de São Leopoldo. Agora, já está em São Paulo, onde o repórter mora.

Mathias publicou alguns vídeos com o animal e ganhou seguidores. Muita gente aprovou a atitude.





Paulo Mathias acertou com o SBT em fevereiro após pedir demissão da Jovem Pan uma semana antes. Ele participa do Chega Mais, atração feminina que estreou em março comandada por Regina Volpato e por Michelle Barros, ex-âncora da Globo.