Bruno Mars anunciou três novas datas para sua turnê no Brasil. Ele vai se apresentar em Curitiba nos dias 31 de outubro e 1º de novembro e em Belo Horizonte no dia 5 de novembro. A ré-venda de ingressos começa na próxima terça (21/5).

O anúncio vem poucos dias depois do convite feito pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nas suas redes sociais.

"Tem algum fã de Bruno Mars por aqui? BH está de braços abertos para te receber, Bruninho. Se era por falta de convite, o convite está feito! Vem?! #vemprabh", escreveu o prefeito.

O artista também vai se apresentar em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Algumas apresentações em São Paulo (8, 9, 12, e 13 de outubro) e no Rio (19 de outubro) já estão com ingressos esgotados.





No total, serão 14 apresentações:





4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro - São Paulo - MorumBIS





16, 19 e 20 de outubro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos





26 e 27 de outubro - Brasília - Mané Garrincha





31 de outubro e 1º de novembro - Curitiba - Estádio Major Couto Pereira





5 de novembro - Belo Horizonte - Estádio Mineirão.

Ingressos



As novas datas contam com pré-venda exclusiva para Clientes Santander no dia 21 de maio (terça-feira) nos horários abaixo:





São Paulo: a partir das 9h online (www.ticketmaster.com.br) e 11h na bilheteria oficial;





Rio de Janeiro: a partir das 11h online (www.ticketmaster.com.br) e das 13h na bilheteria oficial;





Curitiba e Belo Horizonte: a partir das 13h online (www.ticketmaster.com.br) e das 13h nas bilheterias oficiais.