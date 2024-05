Com "Chá de cama", que soma mais de 20 milhões de reproduções nas plataformas, a banda mineira Akatu sobe ao palco do Mineirão no domingo



Os fãs de samba e pagode terão um fim de semana agitado na capital mineira. Neste sábado e domingo (18 e 19/5), a partir das 12h, o Mineirão recebe o Festival Samba Prime. Amanhã, apresentam-se Péricles, Menos é Mais, Dilsinho, Pixote, Kamisa 10, Mumuzinho, Revelação e Di Propósito. No domingo, será a vez de Sorriso Maroto, Belo, Ferrugem, Turma do Pagode, Tiee, Akatu e Legado – banda de Rodrigo (Os Travessos), com o filho Gaab e o irmão Mr. Dan.



Artistas de sucesso na década de 1990 e início dos anos 2000 unem-se a expoentes do samba e pagode, como o grupo belo-horizontino Akatu, criado em 2015. Esta banda mineira ganhou projeção nacional durante o período da pandemia de COVID-19, com apresentações transmitidas ao vivo em portais como o YouTube.



Quase 10 anos depois de seu início, o grupo Akatu se firmou como o representante mineiro em meio ao eixo Rio-São Paulo, onde estão artistas que dominam o gênero.



“Você se apresentar em casa é sempre mais gostoso e gratificante. A gente tem contato com parentes, com amigos mais próximos e com o pessoal que sempre acompanhou tudo, desde o início da banda. Eles viram a dificuldade que foi para todo mundo do segmento e agora veem esse momento glorioso, com a gente compartilhando o mesmo palco com grandes artistas”, afirma o vocalista Beg Candeia.

Leia também: Neymar está entre os fãs da banda mineira Akatu



Com mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Akatu tem ainda como integrantes Angelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro) e Lukas Gabriel (voz).



“Na verdade, muita gente que estará no palco do Mineirão já participou dos nossos DVDs. Então, é muito bonito ver a perseverança que a gente teve ao longo de muitos anos. Cada um da banda tem um tempo de carreira. Eu, particularmente, trabalho com música há 25 anos”, explica o vocalista.





“A partir do momento em que estamos no palco com esses artistas, dividindo o mesmo espaço, sendo vistos da mesma forma, é a coroação de um trabalho de longa data que estamos desempenhando”, completa Candeia.



No repertório, ele garante que os fãs podem esperar músicas de todas as fases da banda, que realizou a gravação do álbum e DVD “Akatu in the city” no fim do ano passado, na Serraria Souza Pinto, na Região Central de BH.



“A cada ano que passa, a gente tem o privilégio de conseguir levar mais músicas autorais para o palco do Samba Prime. A gente busca incorporar ao show do Akatu um pouquinho de cada fase que passamos ao longo da nossa carreira”, explica o vocalista.





O projeto mais recente contou com colaborações especiais de Dilsinho, Mumuzinho, Legado, Chris MC e Djonga.



Com o cantor Dilsinho, o grupo emplacou a faixa “Chá de cama”, que já conta com mais de 20 milhões de reproduções nas plataformas de áudio.



No repertório, além de “Chá de cama”, são esperados os sucessos “Complicado” e “Só por um momento”. Tudo embalado pela “energia e alegria habitual do Akatu”, promete Beg Candeia.



FESTIVAL SAMBA PRIME



Neste sábado e domingo (18 e 19/5), das 13h à 0h, no Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José). Ingressos, meia social*: a partir de R$ 95 (vip; 1 dia; 3º lote) ou R$ 165 (vip; passaporte 2 dias; 3º lote) a R$ 635 (lounge, passaporte 2 dias, open bar; 3º lote). *Meia social mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

OUTRAS ATRAÇÕES



>>> AUGUSTA BARNA

A cantora e compositora Augusta Barna se apresenta no projeto Salve a Compositora!, nesta sexta (17/5), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). As canções do álbum “Sangria desatada” (2022), trabalho que conquistou o Prêmio Flávio Henrique, do BDMG Cultural, compõem o repertório do show. Os ingressos custam R$ 10, na plataforma Sympla. Informações: www.sescmg.com.br.

Augusta Barna é um dos talentos da cena contemporânea da música mineira Oranduu/divulgação



>>> THEMBI ROSA E O GRIVO

A performance “Peças sonoras”, com sonoridade criada pelo duo instrumental O Grivo e os movimentos da coreógrafa Thembi Rosa, acontece neste sábado (18/5), a partir das 11h, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. A apresentação integra o projeto Sensações Memoráveis, com curadoria de Dudude Herrmann. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes do evento (apenas uma entrada por pessoa). Informações: (31) 3308-4000.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro