Treze anos atrás, Andrea Bocelli parou Belo Horizonte. Em um domingo, 6 de novembro de 2011, o tenor levou 90 mil pessoas para a Praça da Estação. Evento que celebrou a relação entre o Brasil e a Itália, comemorando os 35 anos da chegada da Fiat a Betim, foi realizado com a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais e vários convidados, entre eles Sandy.



No retorno a BH, nesta sexta (17/5), no Mineirão, Bocelli também chega em clima de celebração. Começa pela capital mineira a temporada brasileira (a sexta no país) com a turnê que comemora seus 30 anos de carreira. Depois, segue para Brasília (21/5, na Arena Mané Garrincha) e São Paulo (25 e 26/5, no Allianz Parque).



O público previsto será de pouco menos de um terço (25 mil pessoas) da estreia. Bocelli estará no palco com uma grande equipe de músicos e outros artistas. Além de Sandy, que volta a reencontrá-lo no Brasil (os dois começaram a fazer duetos em 1997, quando gravaram "Vivo per lei"), o tenor vai cantar ao lado do primogênito, Matteo Bocelli, e da soprano romena Cristina Pasaroiu.



Convidados

Ainda traz para o Brasil a violinista americana Caroline Campbell. Desta vez, quem o acompanha são a Orquestra e o Coral Jovem do Estado de São Paulo, que serão regidos pelo italiano Carlo Bernini, maestro e diretor artístico de Bocelli há muitos anos. O concerto ainda terá a presença de uma dupla de bailarinos, Angelica Gismondo e Francesco Costa, também italianos e intérpretes que vêm trabalhando com Bocelli nos últimos anos.



Aos 65 anos, Andrea Bocelli é o maior tenor do mundo em atividade. Já vendeu 90 milhões de discos e realizou gravações e performances ao vivo antológicas. Não dá para esquecê-lo, por exemplo, em 12 de abril de 2020, no Duomo, em Milão, completamente vazio para uma plateia que o assistiu de casa. Aquele foi o primeiro momento da pandemia em que a música uniu a população de todo o mundo.

Bocelli é hoje uma marca. Há três anos, ele assinou um acordo com a Universal Music para maximizar seu potencial no streaming. O acordo inclui não só novos álbuns, mas projetos audiovisuais, licenciamento da música para uso em TV, cinema, games etc. Além de grandes apresentações, também tem gravações constantes. E dosa, como poucos, o erudito e o popular.



Somente no ano passado, lançou gravações de três grandes óperas, "Otelo" e "La forza del destino" (Verdi) e "Lucia di Lammermmor" (Donizetti) . "A ópera, desde sempre, é a minha grande paixão. Fiz enormes sacrifícios para poder me dedicar a ela e cantar da forma que canto. Tive que estudar muito. ‘Desesperadamente’, como diria meu pai. Ela me ensinou a importância da disciplina, de saber amar o que se faz", disse ele, em novembro de 2023, em entrevista ao Estado de Minas.



Na época, lançava uma nova edição do álbum "A family Christmas", gravado ao lado dos filhos Matteo e Virginia. Tenor que se apresentou para papas, chefes de Estado e em grandes eventos mundiais, disse que cantar para um papa, para um católico como ele, "foi inesquecível". Também destacou o concerto no Central Park (que resultou no álbum “One night in Central Park”, de 2011) e a primeira vez que se apresentou no Metropolitan Opera House, ambos em Nova York.



Mas falou de outro momento de humanidade que leva consigo. "Cantei na casa do Muhammad Ali quando ele já estava devastado pela doença (o pugilista, morto em 2016, lutou por 32 anos contra o Parkinson). Mesmo muito doente, seu corpo estava realmente em forma, ainda estava muito forte."



Doações ao Sul

Por meio de parceria com a Cruz Vermelha/MG, o evento desta noite vai receber doações para a população do Rio Grande do Sul. A doação deve ser de alimentos não perecíveis. Pede-se, se possível, identificar o conteúdo das sacolas. As doações poderão ser entregues no portão de acesso referente a cada setor.



ANDREA BOCELLI

Apresentação nesta sexta (17/5), às 21h, no Mineirão, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha. Ingressos: a partir de R$ 1 mil, à venda na loja Eventim no Shopping 5ª Avenida, Rua Alagoas, 1.314, Savassi (sem taxa de conveniência) e no site Eventim (com taxa de conveniência). Abertura dos portões: 17h.

Confira o acesso ao estádio:

Setores Platinum, Diamante e Esmeralda - Portão F



Setores Ouro/Tribuna/Camarotes - Portão B



Setores Ouro/Vermelho/Laranja - Portão E



Setores Prata/Roxo - Portão A



Setores Prata/Vermelho/Laranja - Portão D