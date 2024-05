Grandes nomes da música popular brasileira se unem em prol das vítimas do Rio Grande do Sul

Vai ser no dia 30 de maio, às 20h, o Festival Minas pelo Rio Grande do Sul, no Palácio das Artes. A ação visa arrecadar fundos para doações destinadas às vítimas do desastre ambiental que o Sul do país vem enfrentando desde 29 de abril.





Grandes nomes da música nacional e mineira sobem ao palco em apresentações solidárias e especiais. São eles: Rogério Flausino e Wilson Sideral; Lô Borges; Rodrigo Borges; Rodrigo Borges; Toninho Horta; Lelo Zanetti; Aline Calixto; Cláudio Venturini; Podé; Telo Borges; Chico Amaral; Tadeu Franco; Adriano Campagnani; Ian Guedes; Bárbara Barcellos e Manacá da Serra; Christiano Caldas; Dedé Godoy e Felipe Bedetti.





As vendas foram iniciadas nesta quinta (16/5) e o valor de todos os ingressos será 100% convertido para ações sociais de apoio ao RS.





“FESTIVAL MINAS PELO RIO GRANDE DO SUL”

Data: 30 de maio, às 20h.

Onde: Grande Teatro Cemig, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537- Centro).

Ingressos: R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia), para Plateia I, Plateia II e Plateia Superior pela plataforma Eventim.

Informações: (31) 3236 -7400 (Fundação Clóvis Salgado).