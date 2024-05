Natural de Diamantina, César Lacerda faz concerto na FEA, hoje, ao lado da mãe, a pianista Maria Eunice Ribeiro de Lacerda; no domingo, sobe ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec

César Lacerda diz que a música sempre esteve presente em sua vida. Filho de Maria Eunice Ribeiro de Lacerda, pianista e ex-diretora do Conservatório de Música Lobo de Mesquita, em Diamantina, o artista conta que foi impossível “fugir” do caminho musical.



“Por algum tempo, até tentei. Quando tinha mais ou menos 16 anos, meu irmão me perguntou para qual curso eu ia prestar vestibular. Falei: ‘Ah, alguma coisa relacionada à psicanálise ou talvez cinema’. Ele rebateu na hora: ‘Você tá louco? Você é músico, tem que fazer é música’”, relata, rindo.



“Na minha casa, a gente sempre se comunicou através da música, que eu considero ser também uma forma de linguagem. Noto que no meu dia a dia a música está presente de maneira incessante. Estou o tempo inteiro cantarolando e pensando em canções”, acrescenta.

Lacerda tinha 12 anos quando a família se mudou de Diamantina para Belo Horizonte. Na capital mineira, ele estudou na Fundação de Educação Artística (FEA), justamente o lugar em que, duas décadas depois e ao lado da mãe, Maria Eunice, realiza o concerto de lançamento da obra “Folhas ao vento”, nesta sexta-feira (17/5), às 20h, na Sala Sérgio Magnani.

Poeta Alfaiate



O livro de poesias foi escrito pelo seu avô, João Antônio Ribeiro, conhecido como Poeta Alfaiate. Nascido em 1894, Ribeiro foi proprietário da Alfaiataria Americana, em Diamantina. Mais tarde, dedicou-se a escrever poemas.



A obra do Poeta Alfaiate foi reunida pela família 45 anos após sua morte e publicada pelo selo Mahin, da Editora Malê, que se dedica a autores negros.

“Na apresentação, faço um concerto narrativo. Enquanto minha mãe toca, vou contando a história do meu avô e faço uma conexão com o Brasil daquela época. Entrelaçado a isso, também falo sobre a história da minha mãe e a minha própria vida, em um processo transgeracional”, diz Lacerda.



Em agosto do ano passado, o artista lançou seu sexto álbum de estúdio, “Década”. O trabalho, gravado no estilo voz e violão, se encarrega de reunir em um só disco canções que marcaram sua trajetória.



A seleção das 13 faixas inclui não só músicas presentes na própria discografia de Lacerda, como também obras escritas por ele e interpretadas por nomes de peso da música popular brasileira. É o caso de “Minha mãe”, nas vozes de Gal Costa e Maria Bethânia no álbum “A pele do futuro” (Biscoito Fino), de Gal; e “Espiral”, composição gravada por Ceumar.

Além das releituras, “Década” também traz canções inéditas. “Faz o teu” é fruto de um sentimento de “eco ansiedade” de Lacerda, que reflete sobre as mudanças climáticas em seu trabalho. Já “O amor fincou raízes por aqui” é uma homenagem do mineiro à sua companheira, Victoria.



“Desde o meu último disco, ‘Nações, homens ou leões’ (2021), eu já vinha muito interessado pela questão da crise climática e sentia que minha obra estava se dedicando a refletir sobre esses assuntos. Por isso, pensei em compor canções novas para o álbum. ‘Faz o teu’ é uma música mais dura, que reflete o que estamos vivendo como sociedade”, destaca o cantor.



Luz no fim do túnel

Lacerda celebra os 10 anos de carreira em Belo Horizonte neste domingo (19/5), às 18h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. No repertório, as faixas de “Década”.

“As canções escolhidas apontam para algo luminoso. Mesmo em um momento em que o planeta está tão desgastado, com crises ecológicas, financeiras e de saúde mental, acredito que as minhas canções, por mais que experimentem falar sobre temas espinhosos, ainda apontam para uma saída boa e luminosa”, afirma o cantor e compositor.





“FOLHAS AO VENTO”



Lançamento do livro de João Antônio Ribeiro, o Poeta Alfaiate (in memoriam), e concerto com César Lacerda e sua mãe, a pianista Maria Eunice Ribeiro de Lacerda. Nesta sexta-feira (17/5), às 20h, na Sala Sérgio Magnani – Fundação de Educação Artística/FEA (Rua Gonçalves Dias, 320 , Funcionários). Entrada gratuita.



“DÉCADA”



Show de César Lacerda. Neste domingo (19/5), às 18h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro). Ingressos: R$ 50 (inteira), à venda na plataforma Eventim.

OUTROS SHOWS





>>> NELSON ANGELO

Neste sábado (18/5), às 21h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários), Nelson Angelo apresenta repertório autoral, incluindo inéditas. O cantor belo-horizontino, que integrou o movimento Clube da Esquina e coleciona parcerias com Milton Nascimento, também recebe no palco os artistas Enéias Xavier, Beto Lopes, Cyrano de Almeida, Camila Stellet e o grupo XequerElas. O show “Retalhos do universo” é uma prévia de seu disco a ser lançado ainda em 2024. Ingressos: R$ 40 (área interna, individual); R$ 80 (área interna, mesa para 2); R$ 160 (área interna, mesa para 4); R$ 40 (área externa, mesa para 2) e R$ 80 (área externa, mesa para 4). À venda pelo Sympla.

Nelson Ângelo se apresenta no fim de semana em BH Cafi/divulgação



>>> DANILO JOVEM

Baixista e cofundador da banda de rock mineira Falcatrua, Danilo Jovem faz show de lançamento de “TU, YOU-YOU”, seu quarto álbum solo, neste sábado (18/5). O espetáculo acontece às 19h30, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). A banda Nirvana de Ninguém, liderada

por Sezostre, abre o show. Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda pelo Sympla.



>>> U2 ONE LOVE & ORQUESTRA

Considerado um dos maiores tributos à banda irlandesa de rock U2, o espetáculo “U2 one love & orquestra”, com regência do maestro Renato Misiuk, chega a BH neste sábado (18/5). Sucessos como "With or without you", "Beautiful day", "I still haven't found what I'm looking for", "One" e "Sunday bloody sunday" serão apresentados a partir das 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Ingressos: R$ 280 (inteira, plateia 1), R$ 240 (inteira, plateia 2) e R$ 180 (inteira, plateia 3), à venda pelo Sympla.



