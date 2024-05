A plataforma de literatura Estante Mineira será lançada nesta quinta-feira (16/5), das 15h30 às 17h30, na Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade. Projeto da Crivo Editorial, o objetivo é potencializar a literatura de autores do estado reunindo e representando editoras independentes de Minas.

O site possibilita o acesso à parte da produção literária mineira e conta, até então, com a participação de 31 editoras e mais de 400 títulos. Lucas Maroca, editor-chefe da Crivo Editorial, afirma que, nos bastidores do mercado, já se discutia a ideia de as editoras terem um lugar coletivo para expor, vender e distribuir seus livros e obras.

Na plataforma, cada editora tem seu espaço para divulgar o que é produzido, com catálogo e identidade próprias. "A Estante Mineira surge para suprir a necessidade das editoras de ter um local próprio para apresentar seus trabalhos e publicações; ao mesmo tempo como uma alternativa para que suas obras possam ser distribuídas em Minas e no Brasil, unindo forças e apresentando-se como um coletivo maior”, declarou Maroca.

Interessados em alguma obra podem acessar nesse link. Para editoras mineiras que queiram fazer parte da plataforma, basta entrar em contato pelo e-mail contato@crivoeditorial.com.br.