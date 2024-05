Prefeito Fuad Noman convidou o cantor Bruno Mars para se apresentar em Belo Horizonte; Arena MRV deve receber dois shows do músico

O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) foi às redes sociais nesta sexta-feira (10/5) "convidar" o cantor Bruno Mars para se apresentar na capital mineira.

Leia também: PBH vai processar influenciador que fez evento na Praça do Papa

"Tem algum fã de Bruno Mars por aqui? BH está de braços abertos para te receber, Bruninho. Se era por falta de convite, o convite está feito! Vem?! #vemprabh", escreveu Fuad.

Existe a possibilidade da Arena MRV receber duas apresentações do norte-americano em outubro deste ano. Em 2023, o cantor se apresentou em São Paulo, trazendo o show mais esperado e um dos mais marcantes do festival The Town.

Durante a passagem, o cantor conquistou o público ao fazer vídeos homenageando o país.

Na atual passagem, ele já tem quatro apresentações confirmadas em São Paulo, no Estádio MorumBIS, e duas em Brasília, no Mané Garrincha. Os ingressos variam de R$ 235 a R$ 1.250.