A exatamente um mês do final do prazo dado ao Ministério da Educação para que ele informe o local onde será instalado o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) em Belo Horizonte, o secretário de assuntos municipais da capital Paulo Lamac confirmou que o prefeito Fuad Noman (PSD) bateu martelo e vai instalar o Campus 1 na Região do Barreiro. A escolha do local estava sendo discutida nos bastidores e era, até o momento, alvo de polêmicas.

O embate pelo local onde seria instalado o novo instituto começou logo em seguida ao governo federal anunciar a criação de 100 novos IF até o final do terceiro mandato do presidente Lula (PT).

Em Minas, ficou prevista a construção de oito novas instituições. Entre elas, uma em Belo Horizonte, que contará com turmas de 1400 alunos e a capacitação será a curto prazo de mais de 80 mil alunos. Na época - no início de março - proposta era que a instituição fosse instalada no antigo edifício da BHTrans, no Bairro Buritis, atualmente ocupado pela reitoria do IFMG.

No entanto, a escolha do local foi alvo de críticas dos deputados estaduais da própria base do governo Lula na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e também dos petistas na Câmara dos Deputados, que argumentam que não fazia sentido criar um instituto federal em um bairro majoritariamente elitizado.

Na última visita do ministro da Educação, Camilo Santana, a Minas - também em março - o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e o deputado estadual Betão (PT-MG), chegaram a conversar com o chefe da pasta para defender que o instituto fosse localizado em uma área periférica para atender principalmente comunidades mais carentes.



Desde então, inúmeras manifestações movidas por civis também começaram a rondar a capital mineira. Na ALMG, também houve discussões no âmbito da Comissão de Ciência e Educação, onde especialistas, professores e população foram escutados. A escolha do Barreiro como local foi justificada pelo fato da região contar com 54 bairros e mais de 300 mil habitantes, tendo uma demanda histórica por educação de qualidade.

Nesta terça-feira (29/4), foi realizado o dia D de Mobilização em defesa da implantação do IFMG na área, que terminou com a notícia da concretização da pauta. No local, Paulo Lamac confirmou: “As tratativas estão bem avançadas e, até o momento, nós temos dois terrenos em vista, mas o que o prefeito Fuad quer informar, hoje, é que o Campus 1 será sim instalado na Região do Barreiro”.

Três possíveis locais são destacados como prioridades para destinação do IFMG no Barreiro. A ideia é analisar as propostas para implementação do IFMG no Bairro Santa Luzia, no EMPoint e a outra em um antigo prédio da Cemig.



A iniciativa da manifestação foi encabeçada pelo deputado Betão, que também esteve presente na mobilização feita pela população e lideranças populares na Praça Sete, região central da capital mineira.

“Hoje é um dia de vitória de quem defende a educação. Um anúncio importante, já que essa implementação atenderá a uma demanda histórica e, sobretudo, legítima por acesso à educação qualificada e acessível a 15 km do centro da capital. A gente sabe que, a curto prazo, será revertido em investimento em mão de obra qualificada que vai atender não só Belo Horizonte, mas também pelo menos dois distritos industriais e os mais de 4.500 prestadores de serviços, incluindo a região de Contagem, Ibirité, Betim e Sarzedo”, disse o deputado.



Ao lado de Rogério Correia, o deputado estadual fará por meio da ALMG visita técnica ao prédio da Cemig, localizado na Avenida Afonso Vaz de Mello, 1936.



Investimentos federais

De acordo com o presidente Lula, as novas obras - em todo Brasil - serão financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - serão R$ 2,5 bilhões para novas unidades e R$ 1,4 bilhão para consolidação dos campis atuais, com refeitórios e ginásios, por exemplo. Atualmente, existem 682 unidades da rede federal no país.



Minas Gerais conta com 72 unidades da rede federal. E, de acordo com o Palácio do Planalto, está prevista a construção de mais oito institutos no Estado (veja as cidades abaixo). O investimento será de R$ 200 milhões para criação de 11.200 vagas. Receberam os novos institutos: Belo Horizonte; Bom Despacho; Caratinga; João Monlevade; Itajubá; Minas Novas; São João Nepomuceno e Sete Lagoas.



O Nordeste é a região do país que receberá o maior número de novos institutos federais nesta fase de expansão. Nos nove Estados da região serão 38 campi. Já o Sudeste conta com 27; a região Sul com 13 unidades; a região Norte com 12 campis; e o Centro-Oeste com 10. Entre os estados, São Paulo é o que tem mais municípios beneficiados, com 12 cidades.