A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) terá que desocupar sua sede, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital, até dezembro deste ano. O imóvel de 51,7 mil metros quadrados, sendo 35% de área verde, pertence à BHTrans, que se mudou para lá em 1995.

Os funcionários da empresa já foram comunicados da mudança e devem ser realocados em outras unidades da BHTrans na Pampulha, Venda Nova, Estação São Gabriel, Carlos Prates e Barreiro. Duas licitações para a manutenção da atual sede que a BHTrans vinha fazendo já foram canceladas.

O local é cotado para abrigar um dos Institutos Federais de Tecnologia prometidos pelo governo federal para a capital mineira. No entanto, há uma pressão de associações de moradores da região do Barreiro para que a unidade de ensino técnico seja instalada lá.

Doação



A Prefeitura ainda não se manifestou sobre os motivos da mudança da sede, já comunicada oficialmente aos trabalhadores da BHTrans. A empresa está em processo de extinção, desde a criação da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (Sumob), por meio de um projeto de lei de autoria da Prefeitura aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2021.

A Sumob, que atualmente funciona em um imóvel alugado no Barro Preto, deve assumir paulatinamente todos os serviços hoje desenvolvidos pela BHTrans, que deverá ser extinta até 2036.



Uma empresa de consultoria já foi contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte para auxiliar no processo de transferência da BHTrans para a Sumob. Os serviços dessa empresa, Falconi Consultores S/A, não serão pagos pelos municípios e sim pela construtora Himalaya Empreendimentos Imobiliários. Um extrato de doação dos serviços já foi publicado no Diário Oficial do Município.



A BHTrans foi criada por lei municipal em 1991 para gerenciar, executar e planejar as políticas de mobilidade e trânsito da cidade. No local, funciona o Centro de Operações da empresa, que monitora o trânsito na capital em tempo real.