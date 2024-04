A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai debater nesta quarta-feira (10/4), às 9h30, a proposta de implementação do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) em Belo Horizonte, anunciada pelo governo federal em março deste ano.

A audiência pública contará com representantes do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), da Associação de Moradores do Barreiro, da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, do Instituto Federal de Minas Gerais, da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da Cemig.

A ideia é analisar duas propostas para a implementação do IFMG na Região do Barreiro: uma no EMPoint e outra em um antigo prédio da Cemig.

Inicialmente, a proposta era que o novo Instituto Federal fosse instalado no antigo edifício da BHTrans, no Bairro Buritis, atualmente ocupado pela reitoria do IFMG. No entanto, a escolha do local foi muito criticada por membros da base petista em Minas, que argumentam que não faz sentido criar um instituto federal em um bairro majoritariamente elitizado.



Desde o anúncio da vinda do IFMG para Belo Horizonte, o deputado estadual Betão (PT), por meio da Comissão do Trabalho, junto com moradores e parlamentares da região, tem articulado junto ao governo federal, em parceria com os deputados Rogério Correia (PT) e Reginaldo Lopes (PT), a ida do IFMG para o Barreiro.

“Nossa luta pelo IFMG Barreiro é uma demanda por educação qualificada a 15 quilômetros do Centro da capital. Com isso, a gente sabe que a curto prazo será feito um investimento em mão de obra qualificada para atender os dois distritos industriais e os mais de 4.500 prestadores de serviços, incluindo a região de Contagem, Ibirité, Betim e Sarzedo”, reforça Betão.

Segundo ele, a implementação do IFMG no Barreiro atende a uma reivindicação antiga dos moradores por acesso à educação de qualidade e de fácil acesso. Hoje, o Barreiro conta com 54 bairros e mais de 300 mil habitantes, além de possuir uma demanda histórica por educação de qualidade.