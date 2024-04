O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) chamou o empresário Elon Musk de “bilionário mimado neofascista”, nas redes sociais. A declaração foi dada depois que o dono do X - antigo Twitter - entrou em “guerra” com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes.

“O bilionário mimado neofascista resolveu dobrar a aposta e atacar o presidente da República. O objetivo é ter o X suspenso no Brasil por decisão judicial para chorar que está sendo censurado, incentivar o ódio e fomentar ataques contra nossas instituições. O golpe está aí, cai quem quer… Aliás, de golpe esse pessoal entende, né?”, afirmou o senador.



O post foi feito em resposta a uma publicação de Musk, que afirmava que Moraes era um “ditador no Brasil” e tinha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma “coleira”.



Desafiando o Judiciário do Brasil, o empresário Elon Musk afirmou que vai suspender as restrições impostas a algumas contas do X (antigo Twitter) no Brasil. A decisão será feita mesmo que a medida leve ao fechamento da plataforma de mídia social no país.



O X afirmou em uma postagem, no sábado (6/4), que as decisões judiciais “forçaram” o site a bloquear “certas contas populares” no Brasil, sem especificar os motivos ou quais postagens supostamente violavam a lei. Pouco depois, Musk escreveu na plataforma que estava desafiando a decisão do tribunal. “Estamos suspendendo todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil”, disse Musk em uma postagem na rede social.





Ele acrescentou que a medida provavelmente fará com que o X perca todas as receitas no país e feche seu escritório no Brasil.

Embora nem o X nem Musk tenham identificado o juiz que emitiu a decisão, o bilionário proprietário do site estava respondendo a outra postagem que acusava o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de reprimir a liberdade de expressão. Moraes não respondeu a nenhuma das postagens do bilionário.

A briga ocorre no momento em que os tribunais ampliam a luta contra notícias falsas e o discurso de ódio online. Em decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma resolução que exige que as redes sociais limitem a propagação de notícias falsas durante as eleições.