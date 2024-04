O empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (8/4). Em uma publicação na sua conta, Musk disparou contra o ministro e ainda incluiu o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

"Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira", escreveu o dono do X. O empresário já havia chamado Moraes de 'Darth Vader', vilão da trilogia "Star Wars".

Em outra postagem, o bilionário acusou Moraes de retirar Lula da cadeia e elegê-lo. Musk desenvolveu o seu raciocínio em interação com o deputado federal Marcel Van Hatten (Novo-RS). O parlamentar disse em uma postagem direcionada ao empresário que ele estava "ajudando o Brasil mais do que muitos membros da Câmara e do Senado".

Musk respondeu questionando o deputado: "Por que o Parlamento permite que Alexandre tenha o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos, ele não. Expulsem ele", escreveu. "Mas, desde que Alexandre tirou Lula da prisão e colocou seu polegar na balança para eleger Lula, obviamente Lula não tomará medidas contra ele". E concluiu: "A próxima eleição será fundamental", completou o bilionário.

Desdobramentos

Na noite desse domingo (7/4), Moraes abriu um inquérito contra Musk, para apurar possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas.



O ministro do STF também incluiu o empresário entre os investigados no inquérito sobre milícias digitais. Além disso, Moraes estabeleceu uma multa de 100 mil reais para cada perfil que o dono do X reativar de forma irregular.



O bilionário chegou a ameaçar retirar a rede social do Brasil. Além disso, Moraes teria procurado a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedindo informações sobre procedimentos para tirar o X do ar.



Musk vem retuitando tutoriais sobre como utilizar o sistema de VPN, que permite ao usuário acessar sites não disponíveis em sua região, por exemplo. "Para garantir que você ainda possa acessar a plataforma X, baixe um aplicativo de rede privada virtual (VPN)", escreveu Musk, citando um perfil que mostrava aos brasileiros como usar a VPN.