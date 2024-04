O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou abrir um inquérito contra o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) para investigar um tapa dado no deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES). O fato aconteceu em dezembro de 2023, durante a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária.



O pedido de investigação foi feito por Messias Donato. Zanin pediu à Procuradoria-Geral da República que se manifestasse sobre o assunto. O órgão se posicionou de forma favorável pela instauração do inquérito.



No pedido de abertura, Zanin afirma que as "diligências requeridas mostram-se necessárias para elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório".

"Ressalto que a instauração de inquérito não vincula, de forma alguma, a formulação de juízo quanto à procedência ou improcedência dos indícios de autoria ou materialidade, qualificando-se somente como ato formal idôneo a conferir trâmite regular às investigações que se iniciam nesta Suprema Corte", afirmou Zanin na petição.

A investigação será realizada pela Polícia Federal (PF).