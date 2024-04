A Polícia Federal (PF) identificou que ao menos 28 réus denunciados como incitadores do 8 janeiro também participaram da invasão às sedes dos Três Poderes - Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Os suspeitos foram presos no acampamento em frente ao Quartel-Geral do Exército, mas "vestígios genéticos" evidenciam que eles também participaram da depredação dos prédios públicos. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o jornal, a Procuradoria-Geral da República (PGR) acrescentou o fato às denúncias e os suspeitos também irão responder como executores. A identificação ocorreu a partir de evidências coletadas pela Polícia Federal, que incluem material genético, impressões digitais e registros em câmeras de segurança.

Os vestígios foram encontrados em objetos como lata de refrigerante, garrafas de água, lenços umedecidos, boné, máscara e amostras de sangue. Ainda foram identificadas impressões digitais de quatro investigados, incluindo em uma placa que dizia "destituição três Poderes já" e em vidros do Planalto e do Congresso Nacional. Outros suspeitos foram identificados pela análise de imagens.



Crimes

Inicialmente, os envolvidos no 8 de janeiro presos em frente ao QG do Exército, um dia após a invasão, foram denunciadas por incitação ao crime e associação criminosa. Com o acréscimo às denúncias, eles passam a responder também pelos crimes atribuídos aos executores: