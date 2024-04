Após a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de que não apoia um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o humorista e apresentador Danilo Gentili disse que "bolsonarista é muito otário". A fala de Gentili foi compartilhada nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (9/4), ao compartilhar a declaração de Flávio Bolsonaro.

HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHH BOLSONARISTA É MUITO OTÁRIO! https://t.co/HokEuGR3NB — Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 9, 2024

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido na noite dessa segunda-feira (8/4), o senador Flávio Bolsonaro disse ser contra o impeachment do ministro, por achar que isso não resolveria os problemas do Brasil.

"Sempre que eu puder, eu vou buscar o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei e continuo acreditando numa autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte e parar de ser sugada para dentro de uma discussão que é institucional, mas relativa a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. As coisas só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados", disse o senador.