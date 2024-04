O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse ser contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), assim como pediu o proprietário da plataforma X (antigo Twitter), Elon Musk. A declaração do parlamentar ocorreu em entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido na noite dessa segunda-feira (8/4).

"Sempre que eu puder, eu vou buscar o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei e continuo acreditando numa autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte e parar de ser sugada para dentro de uma discussão que é institucional, mas relativa a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. As coisas só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados", disse o senador.

Embora não concorde com o pedido de impeachment de Moraes, o parlamentar saiu em defesa do empresário Elon Musk. Na visão do parlamentar, o que Musk defende é uma extensa liberdade de expressão, a qual, para ele, não vemos no Brasil.



"Ele é de um país onde a liberdade de expressão é sagrada, como deveria ser aqui também no Brasil. Se você chegar em um discurso do Trump hoje, ele chega com a camiseta escrita: " I won and you know"; "Eu ganhei, eu venci e você sabe". Ele não é acusado de golpe, ele tem o direito de se manifestar conforme o que ele pensa. Se é isso o que o Elon Musk pensa, também é o que pensam milhões de brasileiros, que não podem querer censurar em função disso a opinião dele. Agora, se ele cometeu algum crime de calúnia, algum crime contra a honra de alguém, a legislação hoje tem os seus mecanismos para que sejam tomadas medidas contra ele", pontuou.