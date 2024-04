O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à declaração do empresário Elon Musk, que disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma "coleira". O bilionário também questionou em suas redes sociais "como Alexandre de Moraes se tornou um ditador no Brasil".

How did @Alexandre de Moraes become the dictator of Brazil? He has Lula on a leash ???? — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2024

A fala de Musk está relacionada à tensão envolvendo o proprietário da plataforma 'X' (antigo Twitter) e as autoridades judiciais brasileiras, em especial, o ministro Alexandre de Moraes. Em suas redes sociais, Nikolas debochou da situação. "O cara simplesmente chamou o Lula de cadelinha. Boa noite", disse Nikolas, no X, na noite dessa segunda-feira (8/4).



O cara simplesmente chamou o Lula de cadelinha. Boa noite. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 9, 2024

Elon Musk x Moraes

Na noite de domingo (7/4), Moraes abriu um inquérito contra Musk para apurar possíveis crimes de obstrução de Justiça. A decisão ocorreu após o bilionário afirmar que não vai cumprir decisões da Justiça brasileira, como o banimento de determinadas contas.



O ministro do STF também incluiu o empresário entre os investigados no inquérito sobre milícias digitais e estabeleceu uma multa de 100 mil reais para cada perfil que o dono do X reativar de forma irregular.





O bilionário chegou a ameaçar retirar a rede social do Brasil. Já Moraes procurou a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedindo informações sobre procedimentos para tirar o X do ar.