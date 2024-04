O Instagram derrubou a 40ª conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, O apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentava burlar, mais uma vez, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que bloqueou seu acesso às redes sociais. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

09/04/2024 - 08:54 Post usa dados falsos sobre PIB e inflação e inventa fala de Haddad sobre impossibilidade de pagar funcionalismo

09/04/2024 - 09:25 Flávio Bolsonaro é contra impeachment de Moraes: 'Não resolve os problemas'

09/04/2024 - 09:24 Suspeito de invadir casa de deputado do DF e furtar notebook é preso Leia mais

No domingo, Allan do Santos retornou ao X (antigo Twitter), após Elon Musk desafiar o ministro Alexandre de Moraes. O blogueiro bolsonarista, que é foragido da Justiça, teve a conta derrubada no Instagram em menos de 72 horas. A conta foi anunciada na sexta-feira (5/4) e na manhã de ontem (8/4) já estava fora do ar.

Já no X, Allan dos Santos fez uma live para quase 10 mil usuários na conta oficial do canal "Terça Livre". Durante a transmissão fez criticas ao ministro Alexandre de Moraes e disse que retomará as atividades do canal em território americano, prometendo transmissões diárias. Também sugeriu que, em futuras lives, trabalhará pela eleição de candidatos de direita nas eleições municipais de outubro.