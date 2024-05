A BR-381 é considerada uma das mais perigosas no levantamento entre as rodovias federais

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (8/5) o edital de contratação de empreiteira para realizar a duplicação da BR-381 na saída de Belo Horizonte até Caeté. O trecho de cerca de 18 quilômetros começa em Ravena e terá as obras assumidas pelo Poder Público como forma de retirar da licitação para concessão da estrada até Governador Valadares um dos pontos mais críticos da chamada ‘Rodovia da Morte’ e viabilizar o interesse da iniciativa privada após dois anos consecutivos de leilões desertos para a privatização da via.

O documento destaca que a obra terá um custo de R$ 399.779.367,84. A sessão pública para anúncio da empresa vencedora da licitação acontecerá no dia 2 de agosto. O critério de decisão para definir a empreiteira responsável pela obra será o de maior desconto.

O trecho em questão é tratado como uma das explicações para os insucessos da tentativa de concessão da estrada. Além de apresentar riscos geológicos graves, trata-se do ponto onde se concentra a maior parte das pessoas que vivem às margens da rodovia. Na visão do Ministério dos Transportes, a insegurança jurídica associada à necessidade de remanejar cerca de duas mil famílias para realizar a duplicação afasta possíveis interessados em assumir a responsabilidade pelas obras na estrada.

Leia mais: Ministro promete publicação de editais de duplicação da BR-381 em dois meses



O governo federal anunciou que seria o responsável pelas obras na 381 entre BH e Caeté em fevereiro deste ano, durante a primeira visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Minas Gerais neste mandato. A medida foi apresentada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL) em tom de garantia de sucesso no leilão de privatização da rodovia até Governador Valadares, previsto para acontecer ainda neste ano.