A avaliação positiva do governo Lula (PT) caiu no Nordeste, reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo novo levantamento do instituto Genial/Quaest, divulgado nesta quarta-feira (8/5), a percepção positiva recuou para 48%, ficando pela primeira vez abaixo dos 50%. Vale lembrar que o Nordeste foi a única região onde Lula foi o mais votado no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Conforme o levantamento, 30% dos eleitores do Nordeste consideram a gestão federal 'regular', enquanto 21% avaliam como 'negativa'. 1% dos eleitores não souberam ou não responderam ao questionamento.

Ainda segundo os dados segmentados por região, a maior rejeição do governo federal está no Sul e Sudeste. No Sul, 41% avaliam como negativo o governo Lula; 34% como positivo; e 25% como regular. No Sudeste, 41% classificam a atual gestão como negativa e 34% como positiva.

Já nas regiões Centro-Oeste e Norte as avaliações estão no mesmo patamar: 34% avaliam como regular; 33% negativo; e 30% como positivo. Se levado em consideração a margem de erro, estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, as três avaliações são consideradas estatisticamente equivalentes.

Avaliação geral do governo





O percentual está em sintonia com as avaliações negativas em relação ao governo Lula e a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente à administração da gestão federal. Conforme o mesmo levantamento, a avaliação positiva dos brasileiros em relação à administração federal teve uma nova variação negativa, recuando de 35% para 33% em relação a fevereiro deste ano. Ainda conforme a pesquisa, a avaliação negativa sobre o governo Lula passou de 34% para 33% no mesmo período. Outros 31% classificam a gestão petista como regular.







Este é o quarto recuo consecutivo da avaliação positiva do governo Lula registrado pelo instituto Genial/Quaest desde agosto de 2023, quando atingiu seu ápice de aprovação, com 42%. À época, a avaliação negativa do governo era de 24%. Ainda conforme o levantamento, 50% dos eleitores aprovam o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) frente à administração do governo, enquanto 47% desaprovam. 3% dos entrevistados não souberam responder.







A pesquisa foi feita com 2.045 eleitores, entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.