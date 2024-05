Ministro Rui Costa, da Casa Civil, durante a 5ª reunião da Sala de Situação que acompanha a calamidade no Rio Grande do Sul

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta terça-feira (7/5) que o governo federal vai judicializar a divulgação de notícias falsas envolvendo a situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a Polícia Federal (PF), o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Advocacia-Geral da União (AGU) vão atuar pela responsabilização de quem dissemina as fake news.

O anúncio detalhado deve ser feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nos próximos dias. Rui Costa comentou a decisão durante a 5ª reunião da Sala de Situação que acompanha as chuvas no estado, instalada no Palácio do Planalto.

“Eu pedi que o ministro Lewandowski desse uma entrevista à imprensa anunciando que vai pedir à PF que abra um procedimento, e que a AGU, junto com o Ministério da Justiça, irá acionar os órgãos competentes para a consequente ação judicial de responsabilização dessas pessoas”, declarou o ministro durante a abertura do encontro.

“Porque se trata de um crime tão absurdo, não só da ordem moral, de reputação, mas estamos falando de vidas humanas que estão em risco. A dificuldade de comunicação já é tamanha sem que tenha alguém difundindo mentiras”, acrescentou.

Resgate ainda não acabou



O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, também discursou na abertura do encontro. Ele demonstrou preocupação com a região sul do estado, que começa agora a ser atingida por chuvas e enchentes. Segundo ele, a grande parte da população vive em ilhas e da pesca, o que pode dificultar o resgate e a subsistência da população.

Para Pimenta, a fase do resgate ainda não acabou, “por incrível que pareça”, e o governo precisa focar na segurança da população. Em um segundo momento, será necessário apresentar medidas para recuperar economicamente o Rio Grande do Sul.

Membros do governo federal vêm reclamando da divulgação de mentiras sobre a situação do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, que o governo estaria barrando doações por falta de nota fiscal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu "bom senso" hoje durante o programa Bom dia, Presidente, da EBC.

Também participaram do encontro os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades), Marina Silva (Meio Ambiente), Juscelino Filho (Comunicações), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, entre outras autoridades.