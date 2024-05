O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um desabafo sobre as fake news relacionadas às enchentes do Rio Grande do Sul e alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao relembrar que, em dezembro de 2021, enquanto a Bahia enfrentava uma crise gerada por fortes chuvas semelhante ao que acontece no sul do país neste momento, o então presidente Jair Bolsonaro estava de "férias".

"Eu lembro que quando teve a enchentes na Bahia o presidente da República (Jair Bolsonaro) estava passeando em jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Eu lembrei esse caso pra chamar a atenção do seguinte. Ainda tem muita fake news sendo contada sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando, porque a quantidade de pessoas que estão trabalhando, não apenas as forças armadas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salário pra trabalhar, mas os voluntários", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à EBC, na manhã desta terça-feira (7/5).

Adnet sobre crítica de Eduardo Bolsonaro a Lula: 'Teu pai andou de jet ski'

Em sua fala, Lula ressaltou que diversas pessoas estão empenhadas em ajudar o Rio Grande do Sul. O presidente também destacou a "bondade" do povo brasileiro em se mobilizar para ajudar os gaúchos. Apesar disso, o petista afirma que tem pessoas "apostando na desgraça".

Esta é a primeira entrevista de Lula a EBC desde que se tornou presidente, em 2003. No programa, Lula falou sobre atuação do governo federal no resgate de atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul, além de apoio aos desabrigados e à reconstrução do estado.







Mais de 781 mil pessoas estão desabrigadas, 584 mil casas estão sem energia e cidades inteiras, como Canoas, estão debaixo d' água. As chuvas históricas ultrapassaram o volume de água que caiu nos temporais de 1941 e se tornou o maior desastre climático da história do estado. Lula esteve duas vezes no Rio Grande do Sul, na semana passada e nesta semana. De acordo com a Defesa Civil estadual, 90 pessoas morreram e mais de 100 seguem desaparecidas.





"O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupado em ajudar o Rio Grande do Sul. Um país que tem os seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news, eu diria até canalha, que vive pregando mentira, vive deturpando falas, vive pegando palavras e vive contando mentira pra sociedade. Um país não pode ir pra frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso", disse Lula.





"A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada. Os parlamentares liberaram as suas emendas, eu acho extraordinário isso. Se tiver emenda de senador libera também. Ou seja, todo mundo quer ajudar o Rio Grande do Sul, todo mundo. Agora é preciso tomar cuidado, porque tem gente que não quer ajudar, porque tem gente que tá apostando na desgraça, porque tem gente que quer que não dê certo. E nós, nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos, fiquem tranquilos, tenham fé em Deus, que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes com suas famílias", finalizou.