Nesta segunda-feira (8/4), o ministro de Transportes, Renan Filho (MDB-AL), prometeu a publicação dos dois editais para a duplicação da BR-381 até o fim de maio. Em visita às obras no trecho de travessia urbana da estrada em Timóteo, no Vale do Aço, o integrante do governo federal falou sobre o cronograma de obras na via entre Belo Horizonte e Governador Valadares, trecho conhecido como "Rodovia da Morte".

As obras de duplicação da 381 foram divididas em duas. A primeira parte será tocada pelo governo federal entre BH e Caeté. O restante da rodovia terá as intervenções relegadas à iniciativa privada.

"Nós vamos publicar o edital agora em abril para o primeiro trecho, de obras públicas. Vamos publicar o segundo em maio. Em aproximadamente 100 dias, se der tudo certo, teremos contrato e poderemos ter ordem de serviço. A ideia é, no segundo semestre, começar as obras mais no final do ano. No máximo no início do ano que vem", afirmou Renan Filho.

A retirada do trecho mais próximo à capital foi uma estratégia do Ministério dos Transportes para atrair empresas interessadas na privatização. Este ponto da via é apontado como motivo da falta de interesse da iniciativa privada em assumir a rodovia, já que apresenta altos riscos geológicos e jurídicos, estes últimos associados à necessidade de desapropriação de cerca de duas mil famílias que vivem às margens da pista.

Previsto para acontecer no segundo semestre, este será o terceiro leilão de concessão da BR-381 em três anos consecutivos. Os dois últimos terminaram desertos.

A passagem pelo Vale do Aço faz parte de um périplo mineiro de Renan Filho. Acompanhado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), o chefe da pasta de Transportes esteve em Monte Alegre de Minas, no Triângulo, e encerra a segunda-feira em Ipatinga. Na terça-feira (9/4), a comitiva tem agenda em São João Del Rei.