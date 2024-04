Exatos dois meses se passaram desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez sua primeira visita a Minas Gerais neste mandato. Cercado por uma comitiva de ministros, o petista participou de evento no Centro de BH em que o anúncio principal ficou a cargo do Ministério dos Transportes: o compromisso do governo federal na duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Caeté.

Nesta semana, Minas volta à centralidade no mapa da pasta com a passagem do ministro Renan Filho (MDB-AL) por quatro cidades do estado na segunda (8/4) e terça-feira (9/4) e com o leilão de concessão da BR-040, marcado para a quinta-feira (11/4).

A visita do representante do governo federal ao estado ainda deverá contar com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e do governador Romeu Zema (Novo). Mais que estradas, a trinca tem travado debates, desde o fim do ano passado, para definir estratégias para tentar solucionar a bilionária dívida de Minas Gerais com a União, tema que deve tangenciar a agenda do Ministério dos Transportes no estado.

A agenda de Renan Filho por Minas começa na segunda pela manhã em Monte Alegre de Minas para a inauguração do complexo Viário do Trevão, no entroncamento entre as BRs 153 e 365. De lá, o ministro parte para o Vale do Aço, onde a BR-381 ganha o primeiro espaço na visita. Em Timóteo, está prevista para, às 15h30, uma vistoria na frente de obras de manutenção da travessia urbana localizada no km 265 da ‘Rodovia da Morte’.

O Vale do Aço faz parte do ponto da estrada em que a duplicação será relegada à iniciativa privada com leilão previsto para acontecer ainda este ano. Será o terceiro ano consecutivo com um pregão para a rodovia. Os dois anteriores terminaram desertos, sem nenhuma empresa interessada em assumir a responsabilidade pelas obras e manutenção da via.

Na visita a Belo Horizonte em fevereiro, o ministro dos Transportes detalhou o plano para que a concessão, enfim, tenha sucesso neste ano. A ideia é retirar dois lotes da estrada do edital de duplicação, aliviando as responsabilidades para a iniciativa privada. Na prática, o governo federal assume a responsabilidade pelas obras no trecho entre Belo Horizonte e Caeté.

O ponto em questão é considerado o mais complexo para intervenções por passar por diversos pontos de instabilidade geológica e ter cerca de duas mil famílias vivendo às margens da pista. A instabilidade jurídica associada à necessidade de desapropriações é apontada como um dos fatores centrais para a ausência de interessados nos últimos leilões.

NOVO LEILÃO



Outra estrada que vive dilema com a responsabilidade da iniciativa privada em Minas é a BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Há dez anos, essa parte da estrada é administrada pela Via 040, que alegou que a administração não era viável financeiramente. Em 2019, apenas cinco anos após começar a operar na rodovia, a empresa teve pedido de relicitação do trecho aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e, no momento, apenas faz os serviços de manutenção, sem realizar as obras que estavam previstas no contrato original de concessão.

O novo leilão de concessão do trecho está previsto para esta quinta–feira (11/4) na bolsa de valores de São Paulo. A empresa vencedora assumirá o papel da Via 040. O Ministério dos Transportes aposta em um novo edital para evitar que a nova privatização fracasse, conforme explicou Renan Filho ao Estado de Minas.

Investimentos

O Trevão de Monte Alegre de Minas, primeira parada da visita do ministro, será inaugurado após obras que contaram com investimento de R$ 50 milhões e envolveram a criação de 440 empregos diretos e indiretos. Já as intervenções na travessia urbana de Timóteo, ponto seguinte da passagem de Renan Filho por Minas nesta segunda-feira, têm um aporte de R$ 80 milhões da pasta e pretendem beneficiar os cerca de 20 mil veículos que trafegam diariamente no trecho de aproximadamente 86 quilômetros de extensão entre a cidade no Vale do Aço e João Monlevade.

Ainda durante a tarde de segunda-feira, a comitiva do ministério segue no Vale do Aço. Em Ipatinga, na sede local da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), será assinada a ordem de serviço para manutenção da BR-116, entre Teófilo Otoni e Governador Valadares. Estão previstos R$ 30,3 milhões em investimentos no trecho de cerca de 102 quilômetros de extensão. As obras devem acontecer até junho de 2026 e incluem serviços como tapa-buracos, roçada, drenagem e melhoria de sinalização.

A visita a Minas se encerra na terça-feira pela manhã em São João Del Rei, onde será assinada a ordem de serviço de manutenção da BR-265, em trecho de 64 quilômetros entre Nazareno e Lavras. No local, cerca de R$ 54 milhões serão gastos em obras de recapeamento, tapa-buracos, roçada, drenagem, fresagem e supressão de vegetação.