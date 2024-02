O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, tiveram uma reunião na noite dessa quarta-feira (21/2) para discutir melhorias na BR-381 e BR-116, que cortam Minas Gerais. Os ministros ainda anunciaram um aporte de R$ 110 milhões para a manutenção das estradas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Os recursos devem ser utilizados na recuperação de pavimento, sinalização e melhoria dos itens de segurança das rodovias. A expectativa é que as ordens de serviço sejam assinadas em março por Renan Filho, quando o ministro fará uma visita técnica no Estado, incluindo uma “peregrinação” pelo trecho da BR-381 entre BH e Ipatinga.

Serão R$ 80 milhões para a “rodovia da morte” no trecho entre a capital e a cidade polo no Vale do Aço, com 86,6 quilômetros de extensão. Outros R$ 30 milhões devem ser aplicados na BR-116 entre Governador Valadares, no vale do Rio Doce, até a divisa com a Bahia, trechos que somam quase 102 quilômetros.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Silveira relembrou a duplicação da BR-381, demanda histórica de Minas Gerais, e disse que as medidas anunciadas são uma resposta efetiva aos problemas reais da sociedade. “É essa que é a boa política, que realiza, que senta à mesa, dialoga e resolve os problemas concretos e os problemas que a sociedade tanto clama de todos nós. Vamos juntos, fazer as políticas públicas para desenvolver Minas e o Brasil”, disse.

No início de fevereiro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Belo Horizonte para anunciar os investimentos do governo no estado, a duplicação da rodovia era um dos pontos mais aguardados. A administração petista vai assumir as obras de 31,4 km entre BH e Caeté, na região metropolitana, um dos principais gargalos da rodovia. O edital de licitação para o projeto e o início das obras deve ser publicado em abril.

Após uma série de leilões sem interessados, o governo decidiu retirar o trecho de concessões, avaliando que a desapropriação de famílias que habitam os arredores da estrada dificulta o interesse da iniciativa privada. Renan Filho chegou a pedir colaboração do governo de Minas e da prefeitura de BH para prestar assistência às pessoas que devem ser retiradas.

No vídeo ao lado de Silveira, o ministro dos Transportes destacou outras obras da pasta no estado e detalhou os planos. “Nos próximos dias, vamos inaugurar o ‘Trevão’ da cidade de Monte Alegre, uma obra esperada que vai melhorar a mobilidade da região. Depois, eu e o ministro Alexandre vamos à Belo Horizonte e percorremos o trecho da BR-381 até Ipatinga. E, para finalizar a agenda intensa e importante para Minas, nós vamos à BR-116, lá de Governador Valadares até a divisa com a Bahia, onde também vamos autorizar o contrato de manutenção de todo o trecho”, frisou.

BR-354

Os ministros ainda se reuniram com o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas (AMAG), o prefeito de Alagoa, no Sul de Minas Gerais, Juliano Diniz (PSDB), para discutir melhorias na BR-354.

A estrada será alvo de estudos visando obras de duplicação e outras intervenções para melhorar a trafegabilidade e segurança da rodovia. O volume do tráfego e o número de acidentes tem preocupado as lideranças regionais. A expectativa é que duas pontes também sejam revitalizadas. Uma vistoria técnica será realizada nos locais nos próximos dias e até o meio do ano a licitação deve estar pronta.

A AMAG também levou a demanda ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), solicitando apoio para as intervenções. “Estamos constantemente recebendo prefeitos e representantes mineiros para ouvir as demandas”, disse Silveira.