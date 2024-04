O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu nesta segunda-feira (8/4) o apoio do União Brasil para a disputa à reeleição, em outubro.

“Recebo este apoio com muita serenidade e humildade porque eu sei que ninguém faz política sozinho, ninguém é candidato de si próprio. Ou você é candidato de um grupo, de uma equipe, ou você não é nada”, declarou Fuad.

Em evento realizado na sede da sigla na capital mineira, o chefe do Executivo se reuniu com lideranças partidárias, vereadores e deputados.

“Compreendemos, com certa clareza, que a pré-candidatura do Fuad é a que tem o condão de agregar mais valor àquilo que nós pretendemos para a nossa querida Belo Horizonte”, afirmou o presidente do União Brasil no estado, deputado federal Marcelo Freitas.

Representantes da Câmara e da Assembleia também participaram do evento, assim como os vereadores do União em Belo Horizonte - Álvaro Damião, Janaína Cardoso e Wagner Silva (Preto) - e o presidente do PSD em Minas, deputado estadual Cássio Soares.

“A gente vem para somar. Temos um carinho muito grande pelo senhor (Fuad) e temos certeza que está capacitado para poder cumprir o seu mandato e ser reeleito o prefeito de Belo Horizonte”, ponderou Damião.

Candidato a vice

Segundo os partidos, existem conversas para que o candidato a vice-prefeito seja do União Brasil, mas a definição deve levar tempo e precisa ser feita com cuidado. Fuad ressaltou que a disputa vai ser “difícil” e que precisa de um “vice forte”.

“Quero destacar que em nenhum momento foi colocado à mesa qualquer tipo de exigência ou de imposição por parte do União Brasil, pelo contrário. [...] É natural que o União seja a indicação de vice do prefeito, mas esta construção tem que se dar de forma conjunta”, declarou Soares.