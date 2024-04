O encontro está previsto na agenda oficial das autoridades para às 18h no Palácio do Planalto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta segunda-feira (8) com o ministro Fernando Haddad (Fazenda), em meio à crise na Petrobras.





O encontro está previsto na agenda oficial das autoridades para às 18h no Palácio do Planalto. O ministro era esperado na manhã desta segunda no Rumos 2024, evento virtual promovido pelo jornal Valor Econômico em São Palo, mas cancelou sua presença.





Haddad iria presencialmente à abertura do evento, mas mudou de planos após ser convocado pelo presidente para reunião no Palácio da Alvorada na noite de domingo (7). Na pauta, sucessão da Petrobras. O ministro escalou seu secretário-executivo, Dario Durigan, para participar do evento.





Ele deixou São Paulo no fim da tarde, mas o encontro com Lula não ocorreu. Embora não confirmada pela assessoria do presidente, a reunião estava prevista para as 20h e acabou cancelada. A causa seria a contrariedade de Lula com vazamento da agenda extraoficial.





A expectativa era que Haddad intercedesse em favor da permanência de Jean Paul Prates na presidência da Petrobras, sob argumento de que não haveria motivos técnicos para sua demissão.





A crise na companhia expôs falta de coordenação no governo Lula 3 e acirrou intrigas e atritos na Esplanada. Apontada por aliados do presidente como um momento difícil do terceiro mandato de Lula, a semana passada foi marcada por desconfiança entre os principais ministros do governo.





A tensão toma conta da equipe do presidente em meio à tentativa do governo de reverter a tendência de queda na sua aprovação, buscando soluções para ajustar uma comunicação criticada e pressionando ministros pela entrega de resultados.

No caso da Petrobras, a crise ganhou novos contornos com a decisão de não pagar dividendos extraordinários aos seus acionistas, num movimento que desagradou mercado e contrariou o Prates. Haddad concordou com o presidente da Petrobras, mas foi voto vencido. Do outro lado, estavam o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa.





Rumores envolvendo a demissão de Prates ganharam força após entrevista à Folha de S. Paulo do ministro de Minas que admitiu haver conflito entre o seu papel e o do presidente da empresa.





Silveira foi questionado e evitou avaliar se Jean Paul Prates estaria fazendo um bom trabalho. "A avaliação da gestão do presidente da Petrobras eu deixo a cargo do presidente da República", afirmou.

O DESGASTE DE PRATES NA PETROBRAS





21.nov.23: Funcionários da Petrobras dizem que estatal sofre pressões de políticos que buscam poder

22.nov.23: Planalto vê Prates fragilizado na Petrobras, mas descarta saída em 2023

24.nov.23: 'Em nenhum momento me senti ameaçado', diz presidente da Petrobras sobre pressões

30.jan.24 - Em evento em Nova York, Petrobras sinaliza a investidores "retornos consistentes", com dividendos como importante proposição de valor para acionistas

28.fev.24 - Em entrevista à Bloomberg, presidente da estatal disse que a empresa seria mais "cautelosa" na distribuição de dividendos para investir em transição energética

7.mar.24 - Ao divulgar balanço, empresa anuncia decisão de reter dividendos extraordinários sobre o lucro de 2023 sob orientação do governo



11.mar.24 - Antes de reunião com direção da companhia, Lula critica "choradeira do mercado" e diz que empresa não pode pensar só no acionista

13.mar.24: Prates diz que orientação para reter dividendos da Petrobras veio do governo

14.mar.24: A associação de investidores Amec vê ruídos na gestão da Petrobras e cobra CVM

18.mar.24: Ministério Público pede que TCU apure possível interferência da gestão Lula na Petrobras

20.mar.24: Fazenda insiste com Lula por aval a dividendo extra da Petrobras, diz agência de notícias

22.mar.24: Petrobras confirma retenção de dividendos e propõe destinar R$ 633 mi a pesquisa

3.abr.24: em entrevista à Folha, Silveira reconhece conflito com presidente da Petrobras e diz não abrir mão de autoridade

3.abr.24: Prates se irrita e pede conversa definitiva com Lula

5.abr.24: Cúpula da Petrobras vê crise fabricada para minar confiança de Lula em Prates



6. abr.24: Petrobras nega ter discutido dividendos após Prates faltar a reunião do conselho



6.abr.24: Lula recebe sindicalistas e discute 'papel social' da Petrobras no meio da crise

7.abr.24: Lula convoca ministros para reunião sobre a petroleira