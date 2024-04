O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve reunir ministros no fim de semana para discutir a organização da equipe e a crise na Petrobras. Segundo informa um integrante do governo, os ministros ficarão de sobreaviso para reuniões no sábado e domingo.





As conversas ainda não foram agendadas. A sucessão na Petrobras deverá estar na pauta. Ainda segundo aliados, durante uma de suas visitas, Lula chegou a sondar, superficialmente, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para a presidência da empresa.





Mas até ontem um convite não havia sido formalizado. Entre interlocutores de Lula, há ainda quem defenda a permanência de Jean Paul Prates, embora sua saída seja apontada como "quase irreversível".

No sábado, Lula deve se encontrar com representantes de movimentos sociais, inclusive da Federação Única dos Petroleiros (FUP).