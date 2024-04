Damares disse que ninguém está vendo "progresso" com o governo Lula

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disparou críticas ao governo Lula e disse que a população "está acordando".

Ao publicar uma notícia que informava sobre a queda na popularidade de Lula no Nordeste, única região em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve mais votos que Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, a parlamentar disse que "as narrativas e mentiras" do governo Lula estão sendo reveladas.

Damares ainda afirmou que o governo Lula é uma administração de "gente deslumbrada esbanjando com dinheiro público". "Nosso povo está acordando. As narrativas e mentiras estão sendo reveladas. Ninguém está vendo progresso (...) Aguarde. Vai cair ainda mais", criticou.